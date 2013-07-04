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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元买气延续至欧洲盘初

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* 澳元仍有来自东京的买盘介入

* 澳元/美元目前守在0.9117/19美元，澳元/日圆守在91.00日圆上方，上涨0.30%

* 澳元兑英镑涨幅较大，兑欧元目前上涨0.40%

* 在澳洲央行副总裁洛威澄清谈话后，澳元回补买盘应会持续至欧洲盘

* 澳元/日圆逼近91.15日圆前方的卖单，最新报91.02/05，91.20附近有停止单(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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