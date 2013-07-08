《中国2013年国债发行中标明细表》--7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 续发 5/15 3.2788% 3.30% 300 1.71 (中标收益率) 续发2 6/5 3.3506% 3.37% 314 1.80 (中标收益率) ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 10期 5/17 50 4.24% 4.31% 200 2.13 ===================================================================== 11期 5/22 10 3.38% 3.40% 300 1.71 续发 6/19 3.4998% 3.47% 300 1.43 (中标收益率) ===================================================================== 12期 5/24 2 2.98% 2.99% 260 2.04 ===================================================================== 13期 5/29 5 3.09% 3.09% 300 1.58 ===================================================================== *14期 7/3 1 3.48% 3.43% 260 1.44 ===================================================================== 合计 6,305.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 四期 6/14 273 3.7612% 95.3 -- (计划发行量150亿元，未招满) =============================================================== 合计 545.3(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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