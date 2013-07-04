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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:26 BJT

中国经济：下半年投资预计降中趋缓，消费增长或稳中有升--赛迪研究院

路透北京7月4日 - 中国工业和信息化部下属的赛迪研究院周四表示，下半年中国投资整体呈降中趋缓的态势，预计下半年工业投资增速在17%左右，全国规模以上工业增加值增速在9.6%左右。

该机构并预计，今年下半年国内消费增长或稳中有升，累计增速在13.5%左右，短期内房地产及相关消费仍将稳定。

国家统计局上月公布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，当月社会消费品零售总额同比增长12.9%。

赛迪研究院并称，当前中国面临的国内外形势比2008年国际金融危机爆发时要更加复杂，存在更多变数。(完) (发稿 李文科 撰写 丁琦；审校 黄凯)

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