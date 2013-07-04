投行观点：中国政府无法容忍换届首年经济增长不达标，料推刺激措施--东方汇理

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 东方汇理银行周四称，相信中国政府无法容忍换届首年经济增长不达标，因此预期中国未来两至三个月将公布小型刺激经济措施，包括放宽财政政策和货币政策。
东方汇理银行亚洲（日本除外）高级经济师及策略师高大力(Dariusz Kowalczyk)在记者会上称，如果中国在今季不推出刺激经济措施，以现时外部环境未见起色以及国内消费疲弱的情况来看，相信今年中国的GDP增长只有7%，无法实现官方7.5%的增长目标。
“决策者不愿意大洒金钱来支撑经济增长，然他们亦不能接受换届第一年就不达标，正如1998年那样。”他并指出，从最近中国高层的言论可见，中国推出刺激经济的可能性增大。
中国国务院总理李克强此前表示，中国经济实现今年发展目标和未来持续健康发展有基础、有条件。
高大力称，预期中国将加大财政支出，同时在货币政策上局部宽松，但总的刺激规模要比2008年金融危机时期的4万亿小得多，并相信中国不会减息，但会继续推进利率市场化，可能容许银行以低于基准利率放贷甚至撤销贷款利率下限，以让银行获取较便宜的资金，同时中国央行可能会调低银行存款准金率。
他又预计，中国央行有可能于未来数月让人民币在某程度上贬值，并有可能扩大人民币兑美元汇率的每日波幅，由目前上下波幅1%扩大至1.5-2%；估计届今年底人民币兑美元汇率将在6.1的水平，离岸人民币的汇率更强，在6.06，而人民币国际化的步伐继续，离岸市场除香港、台湾和新加坡，未来会伸延至巴黎和伦敦。
他称，在种种刺激措施之下，下半年中国经济可望提速，全年GDP增长估计达7.7%。
东方汇理银行为法国农业信贷银行集团 旗下的企业及投资银行。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。