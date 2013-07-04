投行观点：中国政府无法容忍换届首年经济增长不达标，料推刺激措施--东方汇理

路透香港7月4日 - 东方汇理银行周四称，相信中国政府无法容忍换届首年经济增长不达标，因此预期中国未来两至三个月将公布小型刺激经济措施，包括放宽财政政策和货币政策。

东方汇理银行亚洲（日本除外）高级经济师及策略师高大力(Dariusz Kowalczyk)在记者会上称，如果中国在今季不推出刺激经济措施，以现时外部环境未见起色以及国内消费疲弱的情况来看，相信今年中国的GDP增长只有7%，无法实现官方7.5%的增长目标。

“决策者不愿意大洒金钱来支撑经济增长，然他们亦不能接受换届第一年就不达标，正如1998年那样。”他并指出，从最近中国高层的言论可见，中国推出刺激经济的可能性增大。

中国国务院总理李克强此前表示，中国经济实现今年发展目标和未来持续健康发展有基础、有条件。

高大力称，预期中国将加大财政支出，同时在货币政策上局部宽松，但总的刺激规模要比2008年金融危机时期的4万亿小得多，并相信中国不会减息，但会继续推进利率市场化，可能容许银行以低于基准利率放贷甚至撤销贷款利率下限，以让银行获取较便宜的资金，同时中国央行可能会调低银行存款准金率。

他又预计，中国央行有可能于未来数月让人民币在某程度上贬值，并有可能扩大人民币兑美元汇率的每日波幅，由目前上下波幅1%扩大至1.5-2%；估计届今年底人民币兑美元汇率将在6.1的水平，离岸人民币的汇率更强，在6.06，而人民币国际化的步伐继续，离岸市场除香港、台湾和新加坡，未来会伸延至巴黎和伦敦。

他称，在种种刺激措施之下，下半年中国经济可望提速，全年GDP增长估计达7.7%。