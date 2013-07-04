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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:27 BJT

日本股市：小幅下跌，周五美国就业数据颇受重视

路透东京7月4日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中小幅下跌，因投资者在周五的美国非农就业数据公布前，态度转为谨慎。届时数据料会为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减买债计划提供新线索。

有关埃及和葡萄牙政局动荡的忧虑，也冲击市场人气。

日经指数 下滑0.3%，报14,018.93，此前在平盘上下来回波动。东证指数 下跌0.3%，报1,170.71，交投静淡，仅有24亿股易手，成交量为今年第二低。(完)

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