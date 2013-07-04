美国个股：Freeport的印尼Grasberg铜矿露天开采作业恢复全部产能

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透雅加达7月4日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold) 周四表示，该公司位于印尼的全球第二大铜矿的露天采矿作业已恢复全部产能，此前该矿场因发生意外而关闭多时。
该公司位于西巴布亚的Grasberg矿场发生矿坑坍塌造成28人死亡之后，在5月15日宣布暂时关闭该矿场。
该公司印尼区主管Rozik Soetjipto被问及露天采矿作业是否已完全恢复运作，他回答“是的。”
Grasberg矿场露天采矿部分每日约可生产14万至15万吨铜矿，地底采矿部分的产量则约为每日8万吨。在发生意外之后，该公司被迫宣布出货遭遇不可抗力因素。
Soetjipto说地底采矿作业尚未恢复，但他未再详细说明。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 周四报每吨6,961美元，与发生那场矿场意外的前一天价格相较，跌幅为454美元。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。