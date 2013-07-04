美国个股：Freeport的印尼Grasberg铜矿露天开采作业恢复全部产能

路透雅加达7月4日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold) 周四表示，该公司位于印尼的全球第二大铜矿的露天采矿作业已恢复全部产能，此前该矿场因发生意外而关闭多时。

该公司位于西巴布亚的Grasberg矿场发生矿坑坍塌造成28人死亡之后，在5月15日宣布暂时关闭该矿场。

该公司印尼区主管Rozik Soetjipto被问及露天采矿作业是否已完全恢复运作，他回答“是的。”

Grasberg矿场露天采矿部分每日约可生产14万至15万吨铜矿，地底采矿部分的产量则约为每日8万吨。在发生意外之后，该公司被迫宣布出货遭遇不可抗力因素。

Soetjipto说地底采矿作业尚未恢复，但他未再详细说明。