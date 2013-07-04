重发-欧元债市：德债下跌，投资者在欧洲央行会议和西班牙标债前选择观望

(把标头由“欧洲债市”改为“欧元债市”)

路透伦敦7月4日 - 德国公债期货周四小跌，投资者在其骤涨后暂停行动，在欧洲央行(ECB)会议和西班牙公债标售前不愿进行较大押注。

葡萄牙政治危机周三让投资者更加偏好避险资产，葡萄牙10年期公债收益率因此短暂突破8%。

这不利于今日西班牙的公债标售，不过分析师表示，该国国内投资者需求将会提供支撑，而且近期借款成本上升也会吸引买家。

市场走势再度引燃有关欧元区债务危机的担心，投资者将等待欧洲央行总裁德拉吉今日货币政策会议后的记者招待会，以寻求政策保证。

“在葡萄牙政局事件出现后，德拉吉的立场已经无法再偏向强硬，相反，他可能还会表示，ECB的政策退出依旧是很久以后的事情。”KBC策略师Piet Lammens说。

德债期货 下跌15个跳动点，报142.11。欧洲股指期货表明，股市料开高。

由于适逢美国公共假日，市场交投预计将会清淡。(完)

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