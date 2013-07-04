路透基点：中国海外发展取得57.5亿港元短期融资--RLPC

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国海外发展已取得四家银行提供的57.5亿港元(7.416亿美元)短期贷款。
该贷款在6月底签约，今年底到期。若借款者发行新债或取得新贷款，则须在一个月内清偿。
汇丰、东亚银行、中国银行、中国农业银行加入这项俱乐部贷款，分别承贷20亿港元、15亿港元、12.5亿港元和10亿港元。
消息人士指出，综合收益在100个基点区间中段。
消息人士指出，这项短期融资是用来支应中国海外发展立即的营运资本需求。
中国海外发展在6月初标得香港两块住宅用地，总金额45.4亿美元。两块地均位于九龙，面积分别为7,771平方米和8,585平方米。
穆迪给予中国海外发展Baa1评级。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。