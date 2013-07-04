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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:51 BJT

路透基点：中国海外发展取得57.5亿港元短期融资--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国海外发展已取得四家银行提供的57.5亿港元(7.416亿美元)短期贷款。

该贷款在6月底签约，今年底到期。若借款者发行新债或取得新贷款，则须在一个月内清偿。

汇丰、东亚银行、中国银行、中国农业银行加入这项俱乐部贷款，分别承贷20亿港元、15亿港元、12.5亿港元和10亿港元。

消息人士指出，综合收益在100个基点区间中段。

消息人士指出，这项短期融资是用来支应中国海外发展立即的营运资本需求。

中国海外发展在6月初标得香港两块住宅用地，总金额45.4亿美元。两块地均位于九龙，面积分别为7,771平方米和8,585平方米。

穆迪给予中国海外发展Baa1评级。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)

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