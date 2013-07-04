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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:57 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超40.48亿台币，累计四日卖超200.06亿

路透台北7月4日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超40.48亿台币，为连续第四个交易日卖超，累计金额为200.06亿台币。

三大法人今日合计卖超40.37亿台币，上交易日修正后为卖超70.61亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

7/4 -40.48 +5.43 -5.31 -40.37

7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r

7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r

7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r

本月累计 -200.06 +6.62 -10.23 -203.68

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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