路透基点：壹传媒获银行同意免除两笔贷款部分违反条款责任--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，壹传媒已获贷款银行同意，免除违反两笔贷款财务条款的责任，一笔为2013年3月签署的1.5亿港元(1,940万美元)三年期定期贷款，另一笔2012年11月签署的2.1亿港元三年期定期贷款。

壹传媒获许在2013年3月截止的财年内，免除违反这两项贷款协议中财务条款的责任。相关条款涉及壹传媒的有形资产净值、债务/有形资产净值比率，以及未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)/利息覆盖率。消息人士称，两笔贷款的贷款银行全都同意免除借款人的违反条款责任。

1.5亿港元贷款案的贷款银行包括永丰银行、彰化银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行。2.1亿港元贷款案的贷款银行包括永丰银行、彰化银行、华南银行和上海商业储蓄银行。