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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:18 BJT

全球金市：金价连续第二日上扬，受避险买盘支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1253.04 1.85 +0.15 -25.17

现货银 19.64 -0.05 -0.25 -35.14

现货铂金 1350.99 13.99 +1.05 -11.99

现货钯金 683.25 0.75 +0.11 -1.26

COMEX期金 1253.10 1.20 +0.10 -25.22 11045

COMEX期银 19.67 -0.03 -0.15 -35.10

汇率

欧元/美元 1.3000

美元/日圆 99.54

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪;审校 张涛)

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