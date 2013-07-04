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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:34 BJT

路透调查：印度卢比料将小幅走强，经常帐赤字和改革问题是关键

路透班加罗尔7月4日 - 一项路透调查显示，印度卢比兑美元在未来一年仍将承压，因经常帐赤字走阔及政策行动迟缓，阻碍外国投资该国。

卢比兑美元 一个月后料抵达59.0，六个月后将在58.0，一年后来到57.5。这将较周四稍早所及60.0走强逾4%。

然而，这意味着卢比仅会温和反弹。卢比是2013年迄今以来表现最差的新兴亚洲货币。

卢比今年迄今累计下跌逾8%，自2011年中以来几乎一路下滑。卢比兑美元上周触及历史低点60.76。(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)

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