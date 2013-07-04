投行观点：香港政府应考虑港元脱钩方案，改挂一篮子货币--东方汇理

路透香港7月4日 - 东方汇理银行周四称，港元脱钩问题不应被视为禁忌，香港政府现在应该考虑脱钩方案，例如改挂一篮子货币，初期以美元为主，并有少量人民币。

东方汇理银行亚洲（日本除外）高级策略师张淑娴在记者会上称，随着人民币继续国际化，甚至有一日中国实现资本帐自由兑换，港元将要改变现时与美元挂钩的联系汇率制度，或者与美元脱钩，因此政府现在就应准备方案。

“现在没有改变联系汇率的迫切性，但政府可以开始考虑后备方案，将港元改挂一篮子货币，例如80%仍与美元挂钩，20%为其他货币，包括人民币。”她说，政府未来可以将其他货币的比重逐渐提升。

不过她指出，除非政府准备改变联汇制度，即使有后备方案，官员也不会宣之于口。

东方汇理预期，由于美元处于强势，港元于大部分时间将保持在7.75的强方兑换保证水平，甚至有可能略为偏离。

张淑娴称，预期今年香港GDP增长3.5%，主要受下半年外贸环境改善以及消费旺盛带动。香港楼市有调整的可能性，惟租金支出高企，预料全年通胀率为4.6%。