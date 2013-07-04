投行观点：香港政府应考虑港元脱钩方案，改挂一篮子货币--东方汇理

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 东方汇理银行周四称，港元脱钩问题不应被视为禁忌，香港政府现在应该考虑脱钩方案，例如改挂一篮子货币，初期以美元为主，并有少量人民币。
东方汇理银行亚洲（日本除外）高级策略师张淑娴在记者会上称，随着人民币继续国际化，甚至有一日中国实现资本帐自由兑换，港元将要改变现时与美元挂钩的联系汇率制度，或者与美元脱钩，因此政府现在就应准备方案。
“现在没有改变联系汇率的迫切性，但政府可以开始考虑后备方案，将港元改挂一篮子货币，例如80%仍与美元挂钩，20%为其他货币，包括人民币。”她说，政府未来可以将其他货币的比重逐渐提升。
不过她指出，除非政府准备改变联汇制度，即使有后备方案，官员也不会宣之于口。
东方汇理预期，由于美元处于强势，港元于大部分时间将保持在7.75的强方兑换保证水平，甚至有可能略为偏离。
张淑娴称，预期今年香港GDP增长3.5%，主要受下半年外贸环境改善以及消费旺盛带动。香港楼市有调整的可能性，惟租金支出高企，预料全年通胀率为4.6%。
香港第一季GDP按年增长香2.8%，5月CPI按年则成长3.9%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。