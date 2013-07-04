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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:45 BJT

东南亚股市：盘中多数上扬，印尼股市涨幅居前

路透曼谷7月4日 - 东南亚股市周四盘中反弹，迎合亚洲股市的整体上扬态势，因投资者选择性买入超卖的个股。但在周五美国非农就业数据等重要事件前，全球市场人气依旧谨慎。

印尼股市 领涨地区股市，上涨0.7%至4,611.11点，过去三日累计下跌5.1%，汤森路透数据显示外资卖出1.58亿美元。

券商Trimegah Securities称，技术指标显示该股指将进一步升至4,641点。

近期遭受打压的个股，今日扳回了部分跌势。

印尼股市银行类股 上涨1%，过去两个交易日累计下跌5.3%。

新加坡股市海峡时报指数 上涨0.9%，周三下跌1.4%。马来西亚股市 小升0.1%，周二和周三均小幅下跌。

马来西亚交易所表示，本土机构投资者周二和周三共买超1.73亿马币的股票，外资和国内散户投资者则抛售股票。

越南股市 小升0.2%，周三下跌0.5%。菲律宾股市 几近持平，盘初曾上涨。泰国股市 在盘初反弹后坠入平盘下方。(完)

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