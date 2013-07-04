东南亚股市：盘中多数上扬，印尼股市涨幅居前

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透曼谷7月4日 - 东南亚股市周四盘中反弹，迎合亚洲股市的整体上扬态势，因投资者选择性买入超卖的个股。但在周五美国非农就业数据等重要事件前，全球市场人气依旧谨慎。
印尼股市 领涨地区股市，上涨0.7%至4,611.11点，过去三日累计下跌5.1%，汤森路透数据显示外资卖出1.58亿美元。
券商Trimegah Securities称，技术指标显示该股指将进一步升至4,641点。
近期遭受打压的个股，今日扳回了部分跌势。
印尼股市银行类股 上涨1%，过去两个交易日累计下跌5.3%。
新加坡股市海峡时报指数 上涨0.9%，周三下跌1.4%。马来西亚股市 小升0.1%，周二和周三均小幅下跌。
马来西亚交易所表示，本土机构投资者周二和周三共买超1.73亿马币的股票，外资和国内散户投资者则抛售股票。
越南股市 小升0.2%，周三下跌0.5%。菲律宾股市 几近持平，盘初曾上涨。泰国股市 在盘初反弹后坠入平盘下方。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。