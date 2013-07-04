更新版-路透调查：澳元/美元一个月后料在0.9200美元，低于上次预估

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(新增细节)
路透悉尼7月4日 - 最新路透调查显示，分析师再度下调澳元与新西兰元汇率预估。虽然许多人似乎认为最糟糕时刻可能已经过去，但有些分析师认为这两种货币还会进一步走低。
对52位分析师的调查显示，澳元/美元 一个月后料来到0.9200美元，低于6月和5月时预估的0.9700美元和1.0300美元。
尽管分析师下调了预估，但澳元/美元仍远低于预估水平。周三时澳元触及三年低位0.9036美元。
自6月调查以来，澳元/美元已经走低4%，在三个月里下挫了近14%，部分原因是市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)会很快缩减超宽松货币政策，而且担心中国经济成长放缓。
澳洲央行称，在矿业长期荣景降温之际，本币走低将会有助于经济再平衡。
对于该国矿商来说，澳元贬值将带来巨大的意外收益，因其产品是以美元来计价。
一些分析师认为澳元即使在下滑后依旧高估，需要进一步下跌以帮助经济克服矿业支出减少的问题。
对澳元持长期看空立场的瑞信分析师，将三个月预估下修为0.8700美元，并预计一年后澳元将下跌到0.7500美元，低于之前预期的0.9300美元和0.8500美元。
道明证券(TD Securities)的亚太研究主管Annette Beacher表示：“现预计澳元将在今年余下时间位于0.9000美元左右，先前的年底目标是0.9600。预计2014年澳元将在0.85-90间交投。”
分析师预估中值显示，一个月后新西兰元兑美元 料来到0.7800美元左右，低于前次调查的0.8100美元和5月的0.8430美元。
新西兰元周四报0.7782美元，已经位于预估水准附近。由于市场预期新西兰央行下一步动作将是收紧政策，新西兰元仍得到一些支撑。不过新西兰央行不会在几个月内行动。
调查预计，新西兰元在六个月和12个月后料位于0.7800美元。一如往常，预估区间较宽，一部分人认为六个月后新西兰元料在0.8800美元，另一部分人则认为将在0.6700美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。