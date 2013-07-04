更新版-路透调查：澳元/美元一个月后料在0.9200美元，低于上次预估

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路透悉尼7月4日 - 最新路透调查显示，分析师再度下调澳元与新西兰元汇率预估。虽然许多人似乎认为最糟糕时刻可能已经过去，但有些分析师认为这两种货币还会进一步走低。

对52位分析师的调查显示，澳元/美元 一个月后料来到0.9200美元，低于6月和5月时预估的0.9700美元和1.0300美元。

尽管分析师下调了预估，但澳元/美元仍远低于预估水平。周三时澳元触及三年低位0.9036美元。

自6月调查以来，澳元/美元已经走低4%，在三个月里下挫了近14%，部分原因是市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)会很快缩减超宽松货币政策，而且担心中国经济成长放缓。

澳洲央行称，在矿业长期荣景降温之际，本币走低将会有助于经济再平衡。

对于该国矿商来说，澳元贬值将带来巨大的意外收益，因其产品是以美元来计价。

一些分析师认为澳元即使在下滑后依旧高估，需要进一步下跌以帮助经济克服矿业支出减少的问题。

对澳元持长期看空立场的瑞信分析师，将三个月预估下修为0.8700美元，并预计一年后澳元将下跌到0.7500美元，低于之前预期的0.9300美元和0.8500美元。

道明证券(TD Securities)的亚太研究主管Annette Beacher表示：“现预计澳元将在今年余下时间位于0.9000美元左右，先前的年底目标是0.9600。预计2014年澳元将在0.85-90间交投。”

分析师预估中值显示，一个月后新西兰元兑美元 料来到0.7800美元左右，低于前次调查的0.8100美元和5月的0.8430美元。

新西兰元周四报0.7782美元，已经位于预估水准附近。由于市场预期新西兰央行下一步动作将是收紧政策，新西兰元仍得到一些支撑。不过新西兰央行不会在几个月内行动。