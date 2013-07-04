路透调查：南非兰特兑美元一年后料稍走强，因经济呈现改善迹象

路透约翰内斯堡7月3日 - 周三公布的路透调查显示，南非兰特兑美元一年后将稍稍走强，因美国削减货币刺激计划的影响大致被市场消化，且南非经济呈现改善的迹象。

年初以来兰特/美元已挫跌约19%，主因南非主要矿业领域的劳工相关冲突，及该国预算和经常帐双赤字。

路透本周对33名分析师进行的调查中值预计，兰特/美元一个月后可能升破10的心理关卡，来到9.95。周三报约10.08。调查还显示六个月后，兰特/美元汇价料为10，但明年6月兰特料升至9.90。

“我们正看到(南非)趋于稳定和有些改善的迹象，”汇丰控股策略师Murat Toprak称。“我们已见出口稍强，经常帐方面有一些改进，虽然有限，但正在呈现慢慢改善的势头。”(完) (编译 张若琪 审校 张涛)