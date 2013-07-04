路透调查：南非兰特兑美元一年后料稍走强，因经济呈现改善迹象

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透约翰内斯堡7月3日 - 周三公布的路透调查显示，南非兰特兑美元一年后将稍稍走强，因美国削减货币刺激计划的影响大致被市场消化，且南非经济呈现改善的迹象。
年初以来兰特/美元已挫跌约19%，主因南非主要矿业领域的劳工相关冲突，及该国预算和经常帐双赤字。
路透本周对33名分析师进行的调查中值预计，兰特/美元一个月后可能升破10的心理关卡，来到9.95。周三报约10.08。调查还显示六个月后，兰特/美元汇价料为10，但明年6月兰特料升至9.90。
“我们正看到(南非)趋于稳定和有些改善的迹象，”汇丰控股策略师Murat Toprak称。“我们已见出口稍强，经常帐方面有一些改进，虽然有限，但正在呈现慢慢改善的势头。”(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江