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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:47 BJT

中国期市：焦煤期货领涨工业品，前期大跌后成本支撑渐强

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     50,130     -0.22      285,690 
         黄金(au)     1312     253.45      0.52      124,860 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,621      0.81    1,246,056 
         橡胶 (ru)    1401     18,235      0.72      153,624 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,166      0.38    1,584,614 
         豆油 (y)     1401      7,346      0.00      545,120 
         焦炭 (j)     1401      1,441      0.77      274,080 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,896     -1.94      595,560 
         棉花 (cf)    1401     20,010      0.10       54,432 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,171.0      0.85       61,103 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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