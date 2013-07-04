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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:51 BJT

新兴汇市：出口商买需提振台币及韩元，亚洲货币交投偏淡

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 日圆                         99.67      99.87      +0.20     -12.92      86.79
 坡元                        1.2737     1.2731      -0.05      -4.07     1.2219
 台币                        30.029     30.302      +0.91      -2.97     29.136
 韩元                       1138.89    1143.70      +0.42      -6.00    1070.60
 泰铢                         31.08      31.10      +0.06      -1.51      30.61
 菲律宾披索                   43.40      43.48      +0.18      -5.41      41.05
 印尼卢比                   9938.00    9935.00      -0.03      -3.10    9630.00
 印度卢比                     60.05      60.22      +0.28      -8.43      54.99
 马币                        3.1840     3.1865      +0.08      -3.96     3.0580
 人民币                      6.1253     6.1308      +0.09      +1.71     6.2303
 (完)
        
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 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 张涛/王兴亚/许娜)

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