版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，但美国就业数据公布前的观望气氛抑制涨幅

路透曼谷7月4日 - 东京橡胶期货周四收高，交易商称，受投机性买盘提振，但清淡交投仍使涨势受限，因投资人正等待周五的美国就业数据。

东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶 上涨1.9%，结算价报每公斤246.9日圆。

“TOCOM涨势受到清淡交投的抑制，市场人士希望观察美国数据表现，再来决定部位调整，”曼谷一交易商称。

交易商称，TOCOM周四成交量为5,775口，低于平常的逾10,000口。

上海期货交易所主力1月期胶升130元人民币，报每吨18,235元人民币。

新加坡商品交易所近月8月期胶 最新报每公斤225美分，上涨2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐