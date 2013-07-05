《离岸人民币综述》中国境内银行去杠杆化将令离岸利率曲线缓步垫高

记者 李珊珊

路透香港7月5日 - 中国境内货币市场的"6月风暴"已告平息，然对于“影子银行”的监管之锤才刚刚举起。随着境内外人民币市场连动日益紧密，境内银行重新调整期限错配风险的去杠杆化过程，将可能令短期利率维持在较高水平，并推动离岸利率曲线缓步垫高。

投行汇丰在一份报告预估,下半年整体点心债(高低等级)收益率平均将在4.0-4.5%，高于上半年平均的3.78%。主要是因为经济增长减缓、流动性相对紧以及人民币升值空间有限所致。

该行指出，上个月整体点心债价格创下2011年9月来最差表现后，短期有反弹可能。但在人民币升值空间、资本流动方向以及短期利率走势均不利下，整体收益率很难再回到4.0%以下。

“央行致力于银行体系去杠杆化，意味着货币政策立场趋紧。＂汇丰固定收益分析师赵鸣然说，“境内利率上升将成为CNH利率下档的阻力。”

反映资金松紧的离岸点心存款证(CDs)一级市场利率近期已升逾3%，回到今年初水平。6月底建行海外分行一年期CD发行利率在3.15-3.20％，两周前约在2.7%。

由于先前的超宽松环境，中国银行对于流动性管理风险的警觉性极低，银行间普遍高度＂以短支长＂，其中最受瞩目的就是银行发行较短久期(存续期)如三个月的理财产品，并将资金投入一年以上的债券。在流动性充裕时，长短端丰厚的利差有如甜美的果实，但随着美国退出量化宽松导致热钱撤出，过度的错配将成为咽不下又吐不出的毒苹果。

致力于改革经济结构的中国新领导层，显然愿意暂时容忍实体经济减速，以避免信贷泡沫爆破。令金融市场对于下半年的人民币利率走势看高一线。

香港多家银行近期上调人民币存款利率，年初的3厘水准重现市场。渣打银行 上调一年内的人民币定期存款利率至3%，先前分别2.20-2.50%。上周星展银行也将10万元以上的新存款户三个月定存利息调至3%。

恒生银行人民币业务策略及计划部主管颜剑文表示，利率上调与流动性紧张，银行通过较为进取的利率吸收人民币存款有关。预料在银行去杠杆化的过程，人民币短期利率都维持在相对高的水平。

＂等到银行对减少发行理财产品所产生的缺口安排明朗化，流动性偏紧的问题才会缓解下来..（这个期间）一季也是有可能。＂颜剑文说。

在一级市场方面，国债标售后市场又趋于冷清，市场正等待发改委批覆国有企业的点心债额度，为离岸发行市场再注入活水。

市场人士称，下半年企业融资需求可能随着经济结构调整而较上半年降低，点心债发行规模将不如上半年。而发行人将以中国国企以及外国金融机构为主。

根据中银国际统计，2013上半年点心债券发行人区域别，以中国及香港占76%为最大，其次是美国的13%，欧洲则占8%；行业别中，以金融业最多，占37%；房地产次之，占24%；主权债占17%。

欲浏览离岸与在岸短期利率连动，请点选(link.reuters.com/typ49t)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 35,782.8 97

2. 渣打银行 18,373.0 54

3. 法国巴黎银行 14,871.3 49

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--中国工商银行表示,新加坡人民币市场首月清算额超过600亿元，迄今已有52家新加坡本地及境外的银行开立人民币清算帐户，其中39家参加行已通过工行办理清算业务。标志着清算行推动海外人民币资金筹集以及运用渠道拓宽的作用显现。

--汇添富香港下周一将推出追踪沪深300指数 的实物交易所买卖基金（ETF），涉及的RQFII额度为20亿元，将采用人民币及港元双柜台买卖形式，上市编号为 及 。

--消息人士表示 ,台湾央行正在与银行积极研议，推出本地的人民币汇率及利率定盘价，市场人士认为，此举将有利银行部门设计更多人民币衍生性金融商品。

--香港金管局公布，香港银行机构截止5月末的人民币存款 为6,984.81亿元，较上月增加3.1%。

--中国人民银行行长周小川表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。同时，支持跨境人民币投融资业务双向开放。积极研究准备合格境内个人投资者境外投资的试点（QDII2）和合格私募人民币基金境外证券投资业务（RQDLP）。 （完）