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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 08:56 BJT

台湾数据：6月CPI年增率0.6%创去年3月来低位，符合市场预期

路透台北7月5日 - 台湾主计总处周五公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.6%，为2012年3月以来最低涨幅。并符合路透调查的成长0.60%。

主计总处称，主因6月开始适用夏季用电费率，加以蔬菜价格上扬，惟水果盛产价跌及服饰折扣促销，抵销部分涨幅。

6月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退1.9%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

6月 5月

CPI（较上年同期） +0.60 +0.74

路透调查（较上年同期） +0.60

CPI（较上月，经季节调整） +0.11 -0.15

核心CPI（较上年同期） +0.59 +0.61

WPI（较上年同期） -1.9 -3.28

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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