中国债市：资金相对宽松现券维持暖意，千亿国库现金将投助增流动性信心

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海7月4日 - 虽然临近半年末后首个准备金例行调整日，中国银行间市场资金面相对宽松态势未改，短券受支撑，收益率曲线此前严重倒挂的情况进一步得到缓解。
交易员并指出，目前市场流动性过度紧张的担心已渐行渐远，加之今日财政部称未来两周将进行1,000亿元人民币的国库定期存款招标助增信心，并有望为短券收益率继续下行打开更多空间。
财政部今日稍早称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。
在大规模国库现金定期存款将招标消息公布后，上海一银行交易员认为，“资金会继续宽松，至少7月份资金面会好的。”
至于今天的现券走势，该交易员表示，受宽松资金支撑，短券仍是收益率下行主力，曲线较此前明显趋平坦化。
北京一银行交易员则提醒说，虽然信用债近日也走出一波比较好的行情，但因经济形势不甚乐观，对发行主体的筛选，还需要十分谨慎，“城投估计问题不太大，民企有点危险。”
剩余期限约2.58年的国债130004券最新报价 为3.1300%/3.1000%，上日尾盘为3.1400%/3.1000%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.3139 3.9550
上日 3.3127 4.2343
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.6918/3.6155 国债参考率报价 3.3927/3.3282 金融债参考率报价 4.0192/3.9581 (完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。