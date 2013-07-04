中国债市：资金相对宽松现券维持暖意，千亿国库现金将投助增流动性信心

路透上海7月4日 - 虽然临近半年末后首个准备金例行调整日，中国银行间市场资金面相对宽松态势未改，短券受支撑，收益率曲线此前严重倒挂的情况进一步得到缓解。

交易员并指出，目前市场流动性过度紧张的担心已渐行渐远，加之今日财政部称未来两周将进行1,000亿元人民币的国库定期存款招标助增信心，并有望为短券收益率继续下行打开更多空间。

财政部今日稍早称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。

在大规模国库现金定期存款将招标消息公布后，上海一银行交易员认为，“资金会继续宽松，至少7月份资金面会好的。”

至于今天的现券走势，该交易员表示，受宽松资金支撑，短券仍是收益率下行主力，曲线较此前明显趋平坦化。

北京一银行交易员则提醒说，虽然信用债近日也走出一波比较好的行情，但因经济形势不甚乐观，对发行主体的筛选，还需要十分谨慎，“城投估计问题不太大，民企有点危险。”

剩余期限约2.58年的国债130004券最新报价 为3.1300%/3.1000%，上日尾盘为3.1400%/3.1000%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3139 3.9550

上日 3.3127 4.2343

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.6918/3.6155 国债参考率报价 3.3927/3.3282 金融债参考率报价 4.0192/3.9581 (完)

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