更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率持稳七天续跌，流动性稳定预期进一步增强

(更新收盘报价等)

路透上海7月4日 - 中国银行间市场周四主要回购 中，隔夜加权利率持稳，七天等品种则续跌，但跌幅趋缓。交易员表示，流动性整体仍较宽裕，除个别机构借入少量隔夜资金外，一个月内各期限资金供给均比较充足，料短期内资金价格大幅波动概率不大。

他们并称，从货币市场成交量趋缓来看，机构资金需求亦相对平稳，令明日例行存款准备金调整担忧大幅缓解，再加上公开市场本周继续零操作维持净投放格局，市场对流动性稳定的预期进一步得以巩固。

“比较宽松吧，隔夜开盘比较高，不过随后就不断有减点的隔夜冒出，借的机构也有，但比较少。“上海一银行交易员称。

他并表示，央行公开市场还是不进行任何操作，信号也比较明显，明天缴准应该也没什么大问题了。

在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周五(5日)，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金或将较多。

上海另一银行交易员认为，早间七天回购利率已经回落到4%以下，目前除去一个月以上期限资金价格略高外，基本已经接近市场预期的利率中枢下限，预计资金利率短期下行的空间不会太大。

今日银行间市场质押式回购总成交量4,021.13亿元，稍低于上日的4,108.83亿元；其中隔夜品种成交2,671.74亿元，上日为2,712.35亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3139 3.3127 +0.12 2,671.74

七天 3.9550 4.2343 -27.93 910.50

14天 4.4418 4.6373 -19.55 334.95 上海证交所质押式回购利率

一天 1.9350 2.4550 -52.00 1,988.48

七天 3.5850 3.4950 +9.00 209.28

14天 3.3100 3.3000 +1.00 15.39 回购定盘利率

隔夜 3.3700 3.4300 -6.00 --

七天 3.9800 4.3000 -32.00 --

14天 4.4700 4.6600 -19.00 -- Shibor

隔夜 3.3480 3.4000 -5.20 --

七天 3.9380 4.2420 -30.40 --