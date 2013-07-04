更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率持稳七天续跌，流动性稳定预期进一步增强

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(更新收盘报价等)
路透上海7月4日 - 中国银行间市场周四主要回购 中，隔夜加权利率持稳，七天等品种则续跌，但跌幅趋缓。交易员表示，流动性整体仍较宽裕，除个别机构借入少量隔夜资金外，一个月内各期限资金供给均比较充足，料短期内资金价格大幅波动概率不大。
他们并称，从货币市场成交量趋缓来看，机构资金需求亦相对平稳，令明日例行存款准备金调整担忧大幅缓解，再加上公开市场本周继续零操作维持净投放格局，市场对流动性稳定的预期进一步得以巩固。
“比较宽松吧，隔夜开盘比较高，不过随后就不断有减点的隔夜冒出，借的机构也有，但比较少。“上海一银行交易员称。
他并表示，央行公开市场还是不进行任何操作，信号也比较明显，明天缴准应该也没什么大问题了。
在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周五(5日)，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金或将较多。
上海另一银行交易员认为，早间七天回购利率已经回落到4%以下，目前除去一个月以上期限资金价格略高外，基本已经接近市场预期的利率中枢下限，预计资金利率短期下行的空间不会太大。
今日银行间市场质押式回购总成交量4,021.13亿元，稍低于上日的4,108.83亿元；其中隔夜品种成交2,671.74亿元，上日为2,712.35亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3139 3.3127 +0.12 2,671.74
七天 3.9550 4.2343 -27.93 910.50
14天 4.4418 4.6373 -19.55 334.95 上海证交所质押式回购利率
一天 1.9350 2.4550 -52.00 1,988.48
七天 3.5850 3.4950 +9.00 209.28
14天 3.3100 3.3000 +1.00 15.39 回购定盘利率
隔夜 3.3700 3.4300 -6.00 --
七天 3.9800 4.3000 -32.00 --
14天 4.4700 4.6600 -19.00 -- Shibor
隔夜 3.3480 3.4000 -5.20 --
七天 3.9380 4.2420 -30.40 --
三个月 5.0290 5.1480 -11.90 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。