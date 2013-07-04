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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 16:27 BJT

金属期市：伦铜自两周高位下滑，市场静待美国就业报告

0751GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6955.50 -37.50 -0.54 -12.28

上海期铜 50130 -110 -0.22 -13.09

COMEX期铜 3.16 -0.02 -0.54 -99.14

LME期铝 1816.00 10.00 +0.55 -12.31

上海期铝 14330 -40 -0.28 -6.61

LME期锌 1875.25 10.25 +0.55 -9.12

上海期锌 14550 -995 -6.40 -6.40

LME期镍 13871.00 16.00 +0.12 -19.14

LME期铅 2084.50 6.50 +0.31 -10.92

上海期铅 13945.00 10.00 +0.07 -8.56

LME期锡 20150.00 75.00 +0.37 -13.89

LME/上海套利价差^ --

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王翔琼; 审校 王兴亚/张若琪)

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