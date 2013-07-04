更新版 1-新债招标：台湾台电五年券意外流标，因买盘对利率看法保守

(新增公司与市场人士说法)

路透台北7月4日 - 台湾最大公司债发行单位--台电五年期公司债周四意外流标。台电相关人士表示，由于买盘对利率看法保守，以致于达不到公司的预期目标，因此决定不予发行。

公司债承销商推估，以这次台电七年、10年定价利率分别较台湾中油同期券加计风险贴水7-9个基点来看，买盘对五年券下标的平均利率应该落在1.38%附近。

台电稍早表示，本次标售五年期公司债未标出；七年期债券则以1.55%定价，发行金额40.5亿台币；10年券以1.75%定价，发行金额16亿台币。总计发行金额56.5亿台币，仅达预计发行目标115亿台币的一半左右。

“我们也有点好奇，可能刚好大家都在发债，吃掉一些量吧。”一位不愿具名的台电财务部门人士称。

不过他强调，虽然感觉市场对利率的要求有调整，但就长期而言，现在的发行利率并不算贵，台电仍会伺机藉由发行公司债筹资。

对于台电五年公司债流标，一大型证券商承销人士表示讶异，因就客户的下单状况来看，还不至于发行不了。

“与实际投标状况连不起来，可能是台电的考量吧。”他说。

他认为，台电受困于核四停建的问题，再加上债市利率长期看升，预料今年的发债结果都不会太好看。

台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 于上月底标售公司债，五年、七年及10年券定价分别为1.30%、1.46%及1.68%。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)