更新版 1-新债招标：台湾台电五年券意外流标，因买盘对利率看法保守

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(新增公司与市场人士说法)
路透台北7月4日 - 台湾最大公司债发行单位--台电五年期公司债周四意外流标。台电相关人士表示，由于买盘对利率看法保守，以致于达不到公司的预期目标，因此决定不予发行。
公司债承销商推估，以这次台电七年、10年定价利率分别较台湾中油同期券加计风险贴水7-9个基点来看，买盘对五年券下标的平均利率应该落在1.38%附近。
台电稍早表示，本次标售五年期公司债未标出；七年期债券则以1.55%定价，发行金额40.5亿台币；10年券以1.75%定价，发行金额16亿台币。总计发行金额56.5亿台币，仅达预计发行目标115亿台币的一半左右。
“我们也有点好奇，可能刚好大家都在发债，吃掉一些量吧。”一位不愿具名的台电财务部门人士称。
不过他强调，虽然感觉市场对利率的要求有调整，但就长期而言，现在的发行利率并不算贵，台电仍会伺机藉由发行公司债筹资。
对于台电五年公司债流标，一大型证券商承销人士表示讶异，因就客户的下单状况来看，还不至于发行不了。
“与实际投标状况连不起来，可能是台电的考量吧。”他说。
他认为，台电受困于核四停建的问题，再加上债市利率长期看升，预料今年的发债结果都不会太好看。
台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 于上月底标售公司债，五年、七年及10年券定价分别为1.30%、1.46%及1.68%。
台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。