投行观点：花旗首评中石化炼化工程为“买入”，目标价12.4港元

路透香港7月4日 - 投行花旗的报告称，首度给予中石化炼化工程 投资评级为“买入”，目标价12.4港元，较现水平约有24%上升空间。

报告称，这家中国石油化工集团旗下的炼油、化工和新型煤化工的工程承包业务分支，可望受惠于中国煤制化工行业发展，并继续得到来自中石化集团低风险和条款优厚的订单供给，未来在海外市场发展亦可望提供增长动力。

该行给予中石化炼化工程的目标价，相当于2013-14年平均预测市盈率9.8倍，较环球同业有30%折让。

中石化炼化工程于今年5月以H股形式在联交所挂牌上市，招股价10.5港元，集资139亿港元，为上半年香港最大宗IPO。

该股周四收市持平于9.98港元，自上市以来累计下跌5%。

此前多家投行将中石化炼化工程纳入其研究范围，包括瑞银、高盛、汇丰和美银美林，目标价分别为17港元、13.8港元、13.6港元及12.5港元，投资评级均为“买入”或“增持”。（完）