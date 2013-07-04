投行观点：花旗首评中石化炼化工程为“买入”，目标价12.4港元

日本股市：早盘因日圆走强而收低，特朗普保护主义疑虑压抑盘势
路透东京1月24日 - 日本日经指数周二早盘下跌，美元兑日圆隔夜跌至七周低位，对美国特朗普总统保护主义立场的担忧持续压抑人气。
路透香港7月4日 - 投行花旗的报告称，首度给予中石化炼化工程 投资评级为“买入”，目标价12.4港元，较现水平约有24%上升空间。
报告称，这家中国石油化工集团旗下的炼油、化工和新型煤化工的工程承包业务分支，可望受惠于中国煤制化工行业发展，并继续得到来自中石化集团低风险和条款优厚的订单供给，未来在海外市场发展亦可望提供增长动力。
该行给予中石化炼化工程的目标价，相当于2013-14年平均预测市盈率9.8倍，较环球同业有30%折让。
中石化炼化工程于今年5月以H股形式在联交所挂牌上市，招股价10.5港元，集资139亿港元，为上半年香港最大宗IPO。
该股周四收市持平于9.98港元，自上市以来累计下跌5%。
此前多家投行将中石化炼化工程纳入其研究范围，包括瑞银、高盛、汇丰和美银美林，目标价分别为17港元、13.8港元、13.6港元及12.5港元，投资评级均为“买入”或“增持”。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透东京1月24日 - 日本日经指数周二早盘下跌，美元兑日圆隔夜跌至七周低位，对美国特朗普总统保护主义立场的担忧持续压抑人气。
路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二早盘走升逾1角，创逾三个半月盘中高位。交易员表示，美元因市场担心美国总统特朗普保护主义影响而续弱，台币随亚币走强，外资仍持续汇入，但进口商也逢低买美元。
Mielke也已将马来西亚2017年产量预估从之前估计的2,050万吨略下调至2,000万吨，但维持今年印尼产量预估于3,500万吨。