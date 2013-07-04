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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 16:44 BJT

欧洲金融：五年期葡萄牙CDS下滑27个基点，公债收益率扳回跌幅

意大利五年期CDS跌5个基点至287个基点，西班牙CDS跌7个基点至284个基点。

两年期葡萄牙公债收益率 收复稍早跌幅，现小幅走高至5.50%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 王冠中/许娜)

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