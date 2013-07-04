更新版 1-中国汇市：人民币收升至半个月新高，关注美国非农就业报告

* 即期小幅收升至半个月新高 * 人民币中间价亦升，响应隔夜美元指数下跌 * 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升 * 短期看至纪录高点6.1210元 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升至半个月新高。隔夜美 元指数下跌，人民币中间价相应走升，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能 体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期上看5月末的纪录高点6.1210元。 上海一股份制行交易员指出，银行存款准备金结算日对汇市影响有限，因为银行已经在 前几日就已经做好准备，而明日会比较关注美国非农就业报告，可能会对人民币中间价造成 影响，不过对日间交易而言影响应该不大。 另一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但 后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。 “周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。 从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”上述交易员说。 交易员并称，全天看结汇盘比想象中还是要更多，不过这其中还是要看多少是基于真实 贸易成分，所以仍要关注下周出炉的上半年贸易数据情况。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1258 6.1308 0.08% 中间价 6.1755 6.1803 0.08% 成交额 141亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 44 6.1250 6.1294 2013年来即期升贬值幅度 1.71% 1年期美元/人民币掉期升水 1,188 离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日 1年期NDF 6.2940/70 6.3000 CNH即期 6.1282/87 6.1296 在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明 显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年 下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总 体上看多人民币者仍然偏多。 东京汇市美元兑一篮子货币周四持稳于五周高点附近。投资者静候一系列可能影响市场 的事件，包括欧洲央行政策评估和美国非农就业数据。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)