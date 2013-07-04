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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 17:18 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收升至半个月新高，关注美国非农就业报告

* 即期小幅收升至半个月新高
    * 人民币中间价亦升，响应隔夜美元指数下跌
    * 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升
    * 短期看至纪录高点6.1210元

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升至半个月新高。隔夜美
元指数下跌，人民币中间价相应走升，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能
体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期上看5月末的纪录高点6.1210元。
    
    上海一股份制行交易员指出，银行存款准备金结算日对汇市影响有限，因为银行已经在
前几日就已经做好准备，而明日会比较关注美国非农就业报告，可能会对人民币中间价造成
影响，不过对日间交易而言影响应该不大。
    
    另一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但
后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。
    
    “周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。
从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”上述交易员说。
    
    交易员并称，全天看结汇盘比想象中还是要更多，不过这其中还是要看多少是基于真实
贸易成分，所以仍要关注下周出炉的上半年贸易数据情况。    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1258        6.1308    0.08%
                     中间价                6.1755        6.1803    0.08%
               成交额                     141亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.82% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        44          6.1250    6.1294
               2013年来即期升贬值幅度       1.71%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,188                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:54               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2940/70      6.3000       
                        CNH即期           6.1282/87      6.1296       
    在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明
显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年
下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总
体上看多人民币者仍然偏多。 
        
    东京汇市美元兑一篮子货币周四持稳于五周高点附近。投资者静候一系列可能影响市场
的事件，包括欧洲央行政策评估和美国非农就业数据。 
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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