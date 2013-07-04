更新版 1-中国汇市：人民币收升至半个月新高，关注美国非农就业报告

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 即期小幅收升至半个月新高 * 人民币中间价亦升，响应隔夜美元指数下跌 * 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升 * 短期看至纪录高点6.1210元 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升至半个月新高。隔夜美 元指数下跌，人民币中间价相应走升，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能 体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期上看5月末的纪录高点6.1210元。 上海一股份制行交易员指出，银行存款准备金结算日对汇市影响有限，因为银行已经在 前几日就已经做好准备，而明日会比较关注美国非农就业报告，可能会对人民币中间价造成 影响，不过对日间交易而言影响应该不大。 另一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但 后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。 “周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。 从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”上述交易员说。 交易员并称，全天看结汇盘比想象中还是要更多，不过这其中还是要看多少是基于真实 贸易成分，所以仍要关注下周出炉的上半年贸易数据情况。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1258 6.1308 0.08% 中间价 6.1755 6.1803 0.08% 成交额 141亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 44 6.1250 6.1294 2013年来即期升贬值幅度 1.71% 1年期美元/人民币掉期升水 1,188 离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日 1年期NDF 6.2940/70 6.3000 CNH即期 6.1282/87 6.1296 在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明 显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年 下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总 体上看多人民币者仍然偏多。 东京汇市美元兑一篮子货币周四持稳于五周高点附近。投资者静候一系列可能影响市场 的事件，包括欧洲央行政策评估和美国非农就业数据。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。