《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:33时,1港 元=0.80203人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为12.39%,低于 上交易日收盘的13.44%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比 (元) (港元) 价 工商银行 3.91 4.67 1.04 建设银行 4.36 5.24 1.04 中国银行 2.65 3.05 1.08 农业银行 2.47 3.03 1.02 招商银行 11.24 12.66 1.11 中信银行 3.62 3.44 1.31 交通银行 4.07 4.79 1.06 民生银行 8.48 7.30 1.45 中国人寿 13.51 17.58 0.96 中国平安 34.23 49.60 0.86 中国太保 15.59 24.20 0.80 中信证券 10.06 12.62 0.99 新华人寿 22.87 22.65 1.26 海通证券 9.51 8.85 1.34 华能国际 5.16 7.49 0.86 大唐发电 5.22 3.20 2.03 华电国际 2.95 3.22 1.14 中煤能源 4.93 3.89 1.58 中国神华 17.20 19.22 1.12 中国石油 8.04 8.96 1.12 兖州煤业 9.44 5.46 2.16 中国石化 4.22 5.25 1.00 上海石化 8.19 2.50 4.08 中海油服 14.29 14.42 1.24 仪征化纤 8.47 2.16 4.89 中国铝业 3.17 2.36 1.67 江西铜业 16.30 12.66 1.61 洛阳钼业 7.27 2.73 3.32 紫金矿业 2.53 1.60 1.97 马钢股份 1.61 1.68 1.19 鞍钢股份 2.61 3.75 0.87 重庆钢铁 2.64 0.99 3.32 海螺水泥 13.18 19.54 0.84 洛阳玻璃 4.54 1.39 4.07 北人股份 8.57 3.25 3.29 中联重科 5.24 5.04 1.30 金隅股份 4.89 4.34 1.40 中国国航 4.13 5.24 0.98 东方航空 2.55 2.34 1.36 南方航空 2.76 3.00 1.15 中国远洋 3.01 3.23 1.16 中海集运 1.93 1.93 1.25 中集集团 10.53 12.62 1.04 中海发展 3.55 3.19 1.39 宁沪高速 5.41 7.57 0.89 深高速 2.78 2.76 1.26 成渝高速 2.65 2.00 1.65 皖通高速 3.43 3.59 1.19 广深铁路 2.31 3.05 0.94 中国南车 3.57 4.44 1.00 中国交建 3.98 5.45 0.91 中国铁建 4.13 6.19 0.83 中国中铁 2.41 3.29 0.91 长城汽车 36.59 32.25 1.41 比亚迪 38.55 29.05 1.65 广汽集团 7.70 6.76 1.42 青岛啤酒 39.33 56.65 0.87 广州药业 35.51 27.70 1.60 新华制药 4.02 1.77 2.83 海信科龙 7.65 4.20 2.27 南京熊猫 7.48 3.22 2.90 晨鸣纸业 4.06 2.87 1.76 上海医药 11.20 14.96 0.93 中兴通讯 13.38 11.92 1.40 东方电气 10.40 10.52 1.23 潍柴动力 17.57 22.25 0.98 东北电气 2.19 0.88 3.10 广船国际 9.81 6.55 1.87 经纬纺机 7.27 4.52 2.01 昆明机床 4.77 1.99 2.99 一拖股份 7.00 4.18 2.09 北辰实业 3.01 1.66 2.26 创业环保 7.55 2.78 3.39 中国中冶 1.62 1.35 1.50 金风科技 5.59 5.27 1.32 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。