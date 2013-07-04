中国金融：中国可能允许更多公司及个人参与海外期货交易--消息人士

一名直接知情人士指出，中国当局正在评估是否要允许所有企业及个人在境外期货交易所从事交易，或是只开放给一些能够代理操作的大型经纪商。

该人士表示，若扩大开放参与海外交易，将提高外币流动，因此中国当局也在评估监管机构能否应对。

消息人士指出，中国政府先前已经在讨论境外期货交易是否仍需取得资格核准。这位消息人士不愿具名，因为未获授权向媒体透露。

消息人士表示，中国三家券商已经协助起草提案，提案已呈交中央政府。不清楚何时将作成决定。

三位分属不同企业的消息人士指出，中国政府取消核准程序后，已经获准在境外开展期货交易的央企，预期交易量将上升。

根据中国政府网(www.gov.cn)发文指出，此前必须由商务部核准境外商品期货交易品种，但这项规定已在5月取消。

这些央企所获得的境外交易资格，只能对生产相关的商品进行对冲。但多位消息人士表示，多数央企之后已将业务范围扩大至生产或交易其他大宗商品，他们的资格可能在明年接受复审。

消息人士称，例如中国最大铜生产商--江西铜业，明年的境外期货交易品种由铜银扩大至铅锌。

消息人士指出，央企的多数股权股东--国务院国有资产监督管理委员会现在将成为评审申请案的主要机构。

在此之前，企业必须获得国资委、外管局、商务部及证监会批准。