中国金融：中国可能允许更多公司及个人参与海外期货交易--消息人士

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
一名直接知情人士指出，中国当局正在评估是否要允许所有企业及个人在境外期货交易所从事交易，或是只开放给一些能够代理操作的大型经纪商。
该人士表示，若扩大开放参与海外交易，将提高外币流动，因此中国当局也在评估监管机构能否应对。
消息人士指出，中国政府先前已经在讨论境外期货交易是否仍需取得资格核准。这位消息人士不愿具名，因为未获授权向媒体透露。
消息人士表示，中国三家券商已经协助起草提案，提案已呈交中央政府。不清楚何时将作成决定。
三位分属不同企业的消息人士指出，中国政府取消核准程序后，已经获准在境外开展期货交易的央企，预期交易量将上升。
根据中国政府网(www.gov.cn)发文指出，此前必须由商务部核准境外商品期货交易品种，但这项规定已在5月取消。
这些央企所获得的境外交易资格，只能对生产相关的商品进行对冲。但多位消息人士表示，多数央企之后已将业务范围扩大至生产或交易其他大宗商品，他们的资格可能在明年接受复审。
消息人士称，例如中国最大铜生产商--江西铜业，明年的境外期货交易品种由铜银扩大至铅锌。
消息人士指出，央企的多数股权股东--国务院国有资产监督管理委员会现在将成为评审申请案的主要机构。
在此之前，企业必须获得国资委、外管局、商务部及证监会批准。
“等到明年拿到新的年度核准时，我们应该能够交易更多品种，”一家获得资格的央企期货部门主管表示。这家央企过去两年申请增加两项品种，但并未成功。(完) (译文审校 隋芬)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。