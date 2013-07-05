台湾货币市场：7月5日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北7月5日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期783.15亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期4兆8,248.55亿台币 ：
07/08 3,025.20亿台币
07/09 726.00亿台币
07/10 80.00亿台币
07/11 3,367.30亿台币
07/12 3,578.00亿台币
07/15 4,022.20亿台币
07/16 1,566.50亿台币
07/17 3,703.00亿台币
07/18 3,896.50亿台币
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 101.00亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/08:央行发行364天期存单，金额1,000亿台币，5日标售。
--7/12:财政部发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币，11日标售。
--7/19:财政部发行102甲7期公债，金额300亿台币，年期为二年期，16日标售。
--7/25:财政部发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币，24日标售。
--7/26:财政部发行102甲8期公债，金额300亿台币，年期为20年期，23日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。