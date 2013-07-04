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市场报道 | 2013年 7月 4日 星期四 17:00 BJT

欧洲汇市：英镑近期涨幅难以为继，关注央行总裁卡尼首次主持的政策会议

英镑兑美元 跌0.2%至1.5249美元，周三所及的一个月低位为1.5130美元。据称阻力位在100日均线1.5287。

包括周三服务业采购经理人指数(PMI)在内的近期一些正面数据，显示初步的经济复苏在第二季站稳脚跟，并引发市场预期英国央行不会调整政策。

周三公布的数据显示，英国服务业6月成长速度为逾两年来最快。

德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称，“我预计今日英国央行不会有什么大变化。若是在周期性数据良性转好之际增加资产购买规模，我觉得会很奇怪。”

欧元兑英镑 持平报0.8516英镑，脱离周二触及的一个月高点0.85945英镑。(完)

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