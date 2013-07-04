中国新债：地方政府自行发债试点范围扩大至六省市，新增江苏和山东两省

路透上海7月4日 - 中国财政部周四下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

刊登在财政部网站的通知称，试点省(市)发行政府债券实行年度发行额管理，全年发债总额不得超过批准的当年发债规模限额，限额当年有效，不得结转下年。

通知表示，自行发债省(市)所发行地方债为记账式固息债券，期限为三年、五年和七年。试点省(市)最多可以发行三种期限债券，每种期限债券发行规模不得超过其发债规模限额的50%(含50%)。

今年以来，财政部已代理发行三期地方债，总额664亿元人民币，而地方政府自行发债尚未启动。此前获准可自行发债的有上海、浙江、广东和深圳四省(市)。

通知强调，试点省(市)自行发债利率若低于招标日前一至五个工作日相同待偿期国债收益率，须在债券发行情况中进行重点说明。

根据以往情况，因承销商考虑到与地方政府的关系，以及吸收财政存款等因素，地方政府自行发债利率定位往往偏低，脱离市场真实水平。

财政部2013年地方政府债发行规模计划为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

地方政府自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内，自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制。2013年试点省(市)政府债券由财政部代办还本付息。(完)

参看通知详情，可点选财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)