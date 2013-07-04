香港经济：政府推“加强版”新界新区规划，允私人业主换地加快住宅供应

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 香港政府周四宣布，修订新界东北新发展区的规划，剔除坪輋、打鼓岭地区，将率先开展粉岭和古洞北新发展区，但会相应提高发展密度，令到可供应的住宅数目和可容纳居住人口有所增加。
此外，政府亦修改发展模式，由原来的以政府征地，改为可让符合条件的私人土地业主，进行有条件原址换地，冀能加快私人住宅落成并供应市场。
“我们决定采用‘加强版’的新市镇发展模式，以推动粉岭/古洞北的发展，由政府主导推行。”发展局局长陈茂波在记者会表示。
他续称，政府会根据规划用途征收私人土地作发展之用，假如政府规划作为兴建公营房屋或公共设施等的土地，不管业权谁属，均一律会征地作为发展。不过，政府亦容许在符合一定准则和特定条件下，已被规划作私人发展的土地上的业主，可以进行有条件原址换地。
对于是次新界东北新发展区的规划的最后方案，并没有包括坪輋、打鼓岭地区，陈茂波表示，这是由于这两地区没有铁路连接，而此前的规划作为特殊工业和低密度住宅为主。随着近年新界边境禁区开放释出更多的土地，政府认为可重新检视新界北的规划，看看是否可以将这区域发展为一个可容纳30万人口的新市镇，故此暂时将坪輋、打鼓岭地区的发展按下。
陈茂波指出，尽管目前只先发展古洞和粉岭北，但因政府将该区的土地地积比率由五倍升至六倍，增加发展密度，所以能兴建的房屋和容纳人口反而增加。
经修订后，现时古洞和粉岭北的可建住宅单位数目增加28%至60,700个；可居住人口增加31%至17.49万人。而原来在包括坪輋、打鼓岭地区在内，可建住宅单位数目为53,800个，可居住人口15.16万。
此外，政府亦增加古洞和粉岭北新发展区的资助房屋比例，公私营房屋数目比例为60:40；对于发展区内的私人住宅用地，将会视乎情况，尽量实施“港人港地”措施。
陈茂波预期，新发展区的住宅最快要在2022-23年才开始入伙，增加资助房屋比例可为规划预留弹性。而容许私人业主换地，亦可以加快发展区内的住宅提早供应市场。
新界东北发展是前任特首曾荫权时已定下的“十大基建”发展项目之一，目的是支持香港长远的发展及房屋的需要。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。