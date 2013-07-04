香港经济：政府推“加强版”新界新区规划，允私人业主换地加快住宅供应

路透香港7月4日 - 香港政府周四宣布，修订新界东北新发展区的规划，剔除坪輋、打鼓岭地区，将率先开展粉岭和古洞北新发展区，但会相应提高发展密度，令到可供应的住宅数目和可容纳居住人口有所增加。

此外，政府亦修改发展模式，由原来的以政府征地，改为可让符合条件的私人土地业主，进行有条件原址换地，冀能加快私人住宅落成并供应市场。

“我们决定采用‘加强版’的新市镇发展模式，以推动粉岭/古洞北的发展，由政府主导推行。”发展局局长陈茂波在记者会表示。

他续称，政府会根据规划用途征收私人土地作发展之用，假如政府规划作为兴建公营房屋或公共设施等的土地，不管业权谁属，均一律会征地作为发展。不过，政府亦容许在符合一定准则和特定条件下，已被规划作私人发展的土地上的业主，可以进行有条件原址换地。

对于是次新界东北新发展区的规划的最后方案，并没有包括坪輋、打鼓岭地区，陈茂波表示，这是由于这两地区没有铁路连接，而此前的规划作为特殊工业和低密度住宅为主。随着近年新界边境禁区开放释出更多的土地，政府认为可重新检视新界北的规划，看看是否可以将这区域发展为一个可容纳30万人口的新市镇，故此暂时将坪輋、打鼓岭地区的发展按下。

陈茂波指出，尽管目前只先发展古洞和粉岭北，但因政府将该区的土地地积比率由五倍升至六倍，增加发展密度，所以能兴建的房屋和容纳人口反而增加。

经修订后，现时古洞和粉岭北的可建住宅单位数目增加28%至60,700个；可居住人口增加31%至17.49万人。而原来在包括坪輋、打鼓岭地区在内，可建住宅单位数目为53,800个，可居住人口15.16万。

此外，政府亦增加古洞和粉岭北新发展区的资助房屋比例，公私营房屋数目比例为60:40；对于发展区内的私人住宅用地，将会视乎情况，尽量实施“港人港地”措施。

陈茂波预期，新发展区的住宅最快要在2022-23年才开始入伙，增加资助房屋比例可为规划预留弹性。而容许私人业主换地，亦可以加快发展区内的住宅提早供应市场。