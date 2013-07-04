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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 17:23 BJT

路透调查：人民币多仓降至10个月低位，但对亚洲货币的看空情绪减弱

调查结果 ASIAPOSN 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

7月4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12 (完) (编译 张涛/洪曦; 审校 王洋/侯向明)

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