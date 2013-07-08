版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:33 BJT

《中国数据观测》外汇占款明显减少，6月M2增幅料续降

* 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚7月15日


    --调查结果 : 
         6月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   15.2      14.1-15.6     15.8     13.6          21
  新增人民币贷款(亿元)     8,000    6,000-9,425    6,674    9,198         20
   人民币贷款余额同比%     14.1      14.0-14.8     14.5       16          11
    
    --数据要点:
    
    受美国量化宽松政策退出预期增强的影响，预计6月份外汇占款保持低位，料将拉低6月
广义货币供应量(M2)年内同比增速。虽然中国经济增长疲弱越发明显，但考虑到历年6月均是
贷款发放的旺季，加之国内非金融部门对维持流动性的需要，6月新增贷款较上月或有一定程
度上升。

    接受路透调查的18家机构预测中值显示，6月末M2同比增速料为15.2%，较上月的15.8%略
有回落，但继续高于全年13%的目标；新增人民币贷款在8,000亿元人民币。
    
    “当前利率环境不利于企业和住户存款状况改善，而季节性存款外逃将加剧这一状况，
我们预计银行业在7月上旬仍将持续面临明显的流动性压力。外汇占款增长正常化也将在近期
内明显拉低M2年内同比增速。总的来说，我们维持年末M2增速略超过13％、较2012年有所下
降的判断。”交通银行金融研究中心发布的报告称。
    
    分析师认为，自5月下旬以来的短期流动性紧张的格局会逐渐缓解，不过考虑到外汇占款
的下降以及国家仍将坚持控制增量激活存量的稳健的货币政策，预计市场利率很难回落到这
次大幅度攀升前的水平。下半年市场的总体流动性环境仍将不如上半年宽松。
    
    在经历近期“钱荒”后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操
作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转
变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。
    
    央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对
流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体
稳定。               
 
    
    分析人士指出，短期流动性稳定预期确有进一步增强，然短期市场还将面临大额存款准
备金清算、财税缴款等冲击，估计月中前重启公开市场操作的可能性并不大。宏观政策将更
多地体现“调结构”，做到“用好增量盘活存量”。
    
    央行稳健的货币政策将延续，中央政府也将保持调整经济结构的首要诉求。交行报告认
为，这意味着难以期待大规模外生性信贷需求，及公开市场操作将持续作为央行的首要工具
，并在使用上保持谨慎。展望全年，地方政府带动的固定资产投资将受到持续抑制，而利率
市场化、央行的货币中性取向、私人部门去杠杆的现象也将持续限制银行业的信贷投放速度
，维持全年信贷投放适度增加的判断。
    
    7月1日发布的2013年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对
中国基准利率及存款准备金率仍维持不变预期。中国经济增速放缓但降速相对温和，且6月流
动性异常紧张状况7月再现的可能性降低，则有望推动当前严重倒挂的收益率曲线形态得到一
定修复。               
    
    中国国家信息中心最新发布的宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增
长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。                       

    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选        
    
    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选               
    
                   M2(同比%)      新增贷款      人民币贷款
                                (亿元人民币)    余额 (同比
                                                %)
 澳新银行            15.6           8,000           ～
 交通银行            14.6           8,000          14.0
 西班牙对外银行      15.4           8,500          14.1
 凯投宏观            15.0           6,000           ～
 国开证券            15.3           7,900          14.3
 建设银行            14.9           9,000          14.2
 中金公司            15.0           8,000           ～
 光大证券            15.5           8,000           ～
 高盛                14.8           9,000          14.3
 高频经济            15.4           9,425           ～
 华宝信托            15.0           8,000          14.0
 兴业银行            14.1           8,000          14.0
 ING                 15.4           8,150           ～
 摩根大通            15.2           8,500           ～
 OCBC                15.1           8,000           ～
 北京领先国际金      15.3            ～            14.2
 融                                             
 上海证券            15.0           6,000          14.8
 申银万国            15.4           8,300          14.1
 法兴银行            15.0           7,000           ～
 渣打银行            15.2           8,000           ～
 瑞银                15.4           8,800          14.1
 
    (完)      

 (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐