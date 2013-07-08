《中国数据观测》外汇占款明显减少，6月M2增幅料续降

* 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚7月15日 --调查结果 : 6月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 15.2 14.1-15.6 15.8 13.6 21 新增人民币贷款(亿元) 8,000 6,000-9,425 6,674 9,198 20 人民币贷款余额同比% 14.1 14.0-14.8 14.5 16 11 --数据要点: 受美国量化宽松政策退出预期增强的影响，预计6月份外汇占款保持低位，料将拉低6月 广义货币供应量(M2)年内同比增速。虽然中国经济增长疲弱越发明显，但考虑到历年6月均是 贷款发放的旺季，加之国内非金融部门对维持流动性的需要，6月新增贷款较上月或有一定程 度上升。 接受路透调查的18家机构预测中值显示，6月末M2同比增速料为15.2%，较上月的15.8%略 有回落，但继续高于全年13%的目标；新增人民币贷款在8,000亿元人民币。 “当前利率环境不利于企业和住户存款状况改善，而季节性存款外逃将加剧这一状况， 我们预计银行业在7月上旬仍将持续面临明显的流动性压力。外汇占款增长正常化也将在近期 内明显拉低M2年内同比增速。总的来说，我们维持年末M2增速略超过13％、较2012年有所下 降的判断。”交通银行金融研究中心发布的报告称。 分析师认为，自5月下旬以来的短期流动性紧张的格局会逐渐缓解，不过考虑到外汇占款 的下降以及国家仍将坚持控制增量激活存量的稳健的货币政策，预计市场利率很难回落到这 次大幅度攀升前的水平。下半年市场的总体流动性环境仍将不如上半年宽松。 在经历近期“钱荒”后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操 作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转 变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。 央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对 流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体 稳定。 分析人士指出，短期流动性稳定预期确有进一步增强，然短期市场还将面临大额存款准 备金清算、财税缴款等冲击，估计月中前重启公开市场操作的可能性并不大。宏观政策将更 多地体现“调结构”，做到“用好增量盘活存量”。 央行稳健的货币政策将延续，中央政府也将保持调整经济结构的首要诉求。交行报告认 为，这意味着难以期待大规模外生性信贷需求，及公开市场操作将持续作为央行的首要工具 ，并在使用上保持谨慎。展望全年，地方政府带动的固定资产投资将受到持续抑制，而利率 市场化、央行的货币中性取向、私人部门去杠杆的现象也将持续限制银行业的信贷投放速度 ，维持全年信贷投放适度增加的判断。 7月1日发布的2013年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对 中国基准利率及存款准备金率仍维持不变预期。中国经济增速放缓但降速相对温和，且6月流 动性异常紧张状况7月再现的可能性降低，则有望推动当前严重倒挂的收益率曲线形态得到一 定修复。 中国国家信息中心最新发布的宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增 长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款 (亿元人民币) 余额 (同比 %) 澳新银行 15.6 8,000 ～ 交通银行 14.6 8,000 14.0 西班牙对外银行 15.4 8,500 14.1 凯投宏观 15.0 6,000 ～ 国开证券 15.3 7,900 14.3 建设银行 14.9 9,000 14.2 中金公司 15.0 8,000 ～ 光大证券 15.5 8,000 ～ 高盛 14.8 9,000 14.3 高频经济 15.4 9,425 ～ 华宝信托 15.0 8,000 14.0 兴业银行 14.1 8,000 14.0 ING 15.4 8,150 ～ 摩根大通 15.2 8,500 ～ OCBC 15.1 8,000 ～ 北京领先国际金 15.3 ～ 14.2 融 上海证券 15.0 6,000 14.8 申银万国 15.4 8,300 14.1 法兴银行 15.0 7,000 ～ 渣打银行 15.2 8,000 ～ 瑞银 15.4 8,800 14.1 (完) (发稿 谢衡; 审校 林高丽)