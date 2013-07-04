中国债市：利率互换短端跌势不改，流动性稳定预期进一步增强

路透北京7月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端跌势不改。市场人士表示，流动性稳定预期进一步增强，但是否存继续做空的空间，有待基准资金利率的进一步明确。

“IRS短端下挺多，前期因为资金上，现在则因资金下，”北京一国有大行交易员称，“短期资金应该会平稳一点，不会有上月那么大的冲击了；明天缴存准，各家都应有所准备，家里都留了干粮。”

华南地区一银行交易员则表示，纵是有存准清算、财政存款等因素扰动，从当前长期资金拆出的情况看，基准利率小幅下行的空间或仍存。

银行间市场周四主要回购利率 多续跌，但跌幅趋缓。交易员表示，流动性整体仍较宽裕，除个别机构借入少量隔夜资金外，一个月内各期限资金供给均比较充足，料短期内资金价格大幅波动概率不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.9250/4.0325 3.7488/3.8225 3.6988/3.7825 3.6913/3.7800 3.7140/3.9720

上日 4.1640/4.2720 3.8240/3.9040 3.7460/3.8300 3.7400/3.8280 3.7500/4.0225

------------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.2390/-0.2395 -0.0752/-0.0815 -0.0472/-0.0475 -0.0487/-0.0480 -0.0360/-0.0505

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。