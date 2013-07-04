中国债市：利率互换短端跌势不改，流动性稳定预期进一步增强

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四短端跌势不改。市场人士表示，流动性稳定预期进一步增强，但是否存继续做空的空间，有待基准资金利率的进一步明确。
“IRS短端下挺多，前期因为资金上，现在则因资金下，”北京一国有大行交易员称，“短期资金应该会平稳一点，不会有上月那么大的冲击了；明天缴存准，各家都应有所准备，家里都留了干粮。”
华南地区一银行交易员则表示，纵是有存准清算、财政存款等因素扰动，从当前长期资金拆出的情况看，基准利率小幅下行的空间或仍存。
银行间市场周四主要回购利率 多续跌，但跌幅趋缓。交易员表示，流动性整体仍较宽裕，除个别机构借入少量隔夜资金外，一个月内各期限资金供给均比较充足，料短期内资金价格大幅波动概率不大。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9250/4.0325 3.7488/3.8225 3.6988/3.7825 3.6913/3.7800 3.7140/3.9720
上日 4.1640/4.2720 3.8240/3.9040 3.7460/3.8300 3.7400/3.8280 3.7500/4.0225
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变化 -0.2390/-0.2395 -0.0752/-0.0815 -0.0472/-0.0475 -0.0487/-0.0480 -0.0360/-0.0505
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 曹巍浩； 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。