台湾汇市：台币随韩元反弹但交投清淡，观望欧洲央行会议与美国非农数据

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 随韩元小幅反弹，市场交投清淡 * 观望欧洲央行政策会议与美国非农就业数据 * 明日主交投区间暂看30.000-30.100 路透台北7月4日 - 台币兑美元 周四收升1.03角，中止连续两日的贬值走势。交易员表示，主要 因韩元从上日大幅下挫走势反弹，且市场有美国6月非农就业数据通常不会好于预期的声音，惟多数交易商仍 持审慎观望态度，使得成交量维持偏低水准。 今日台币跟随韩元反弹，盘中台币兑美元脱离30.050-30.070的狭幅区间，但难以触及30.0整数关卡。交 易员认为，在欧洲央行（ECB）宣布利率决议，以及周五美国公布非农就业数据前，市场交投都将趋于谨慎， 明日仍不脱狭幅整理格局，实质交投区间看在30.000-30.100。 “以实质需求为主，交易需求很少，没人会想在这个时候押部位。”一位本地银行交易员称。 另一外商银行交易员则指出，国际金融市场有诸多变数等待厘清，多数交易商倾向按兵不动以观望为主。 且今晚美国又休市，预料明日台币兑美元难脱整理格局。 美国将于周五公布6月非农就业数据，分析师对增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5 万。惟有分析指出，在过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万 。此外，过去五年中，有四年的6月非农就业报告逊于预期。 台币终场收升1.03角报30.199，不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.015-30.065，上 日则在30.050-30.080。 外资及陆资今日在台股卖超40.48亿台币，为连续第四个交易日卖超，累计金额为200.06亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价溢价幅度略为收敛。指标美 元/台币一个月天期 报价落在30.025/30.040左右，上日则收在30.060。 韩国韩元兑美元 周四小升，从上日大幅下挫之势中反弹，因为在美国假期和周五美国非农就业报告 出炉前，一些投资者解除美元多仓。 本周重要的数据及事件包括: 周四:日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说;欧洲央行宣布利率决议并举行记者会。 周五:美国非农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.199 30.302 30.015-30.305 30.302 4.95 5.35 元太外汇经纪公司 30.100 30.280 30.018-30.100 30.079 2.62 4.42 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.025/0.040 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.060/-0.030 (完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。