台湾汇市：台币随韩元反弹但交投清淡，观望欧洲央行会议与美国非农数据

* 随韩元小幅反弹，市场交投清淡 * 观望欧洲央行政策会议与美国非农就业数据 * 明日主交投区间暂看30.000-30.100 路透台北7月4日 - 台币兑美元 周四收升1.03角，中止连续两日的贬值走势。交易员表示，主要 因韩元从上日大幅下挫走势反弹，且市场有美国6月非农就业数据通常不会好于预期的声音，惟多数交易商仍 持审慎观望态度，使得成交量维持偏低水准。 今日台币跟随韩元反弹，盘中台币兑美元脱离30.050-30.070的狭幅区间，但难以触及30.0整数关卡。交 易员认为，在欧洲央行（ECB）宣布利率决议，以及周五美国公布非农就业数据前，市场交投都将趋于谨慎， 明日仍不脱狭幅整理格局，实质交投区间看在30.000-30.100。 “以实质需求为主，交易需求很少，没人会想在这个时候押部位。”一位本地银行交易员称。 另一外商银行交易员则指出，国际金融市场有诸多变数等待厘清，多数交易商倾向按兵不动以观望为主。 且今晚美国又休市，预料明日台币兑美元难脱整理格局。 美国将于周五公布6月非农就业数据，分析师对增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5 万。惟有分析指出，在过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万 。此外，过去五年中，有四年的6月非农就业报告逊于预期。 台币终场收升1.03角报30.199，不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.015-30.065，上 日则在30.050-30.080。 外资及陆资今日在台股卖超40.48亿台币，为连续第四个交易日卖超，累计金额为200.06亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价溢价幅度略为收敛。指标美 元/台币一个月天期 报价落在30.025/30.040左右，上日则收在30.060。 韩国韩元兑美元 周四小升，从上日大幅下挫之势中反弹，因为在美国假期和周五美国非农就业报告 出炉前，一些投资者解除美元多仓。 本周重要的数据及事件包括: 周四:日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说;欧洲央行宣布利率决议并举行记者会。 周五:美国非农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.199 30.302 30.015-30.305 30.302 4.95 5.35 元太外汇经纪公司 30.100 30.280 30.018-30.100 30.079 2.62 4.42 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.025/0.040 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.060/-0.030 (完)