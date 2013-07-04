中国农业：今年适当提高玉米临时收储价格，比2012年提高0.06元/斤--发改委

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，决定今年继续在东北等部分主产区实行玉米临时收储政策，并适当提高临时收储价格水平，比2012年提高0.06元人民币/斤（折合120元/吨）。
刊登在发改委网站上的通知称，此举意在保护农民利益和种粮积极性，促进粮食生产发展。而2013年生产的玉米临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤，均比2012年提高0.06元/斤。
发改委同时刊发了2013年早籼稻最低收购价执行预案的通知指出，早籼稻最低收购价每市斤1.32元，以2013年生产的国标三等早籼稻为标准品。
通知指出，今年稻谷有望再获丰收，目前市场价格较去年有所回落，购销形势较为复杂。而针对今年早籼稻最低收购价预案启动可能性较大的情况，要提前做好各项准备，加强政策宣传，及时协调解决收购过程中出现的矛盾和问题，确保早籼稻收购工作顺利进行。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。