中国农业：今年适当提高玉米临时收储价格，比2012年提高0.06元/斤--发改委

路透北京7月4日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，决定今年继续在东北等部分主产区实行玉米临时收储政策，并适当提高临时收储价格水平，比2012年提高0.06元人民币/斤（折合120元/吨）。

刊登在发改委网站上的通知称，此举意在保护农民利益和种粮积极性，促进粮食生产发展。而2013年生产的玉米临时收储价格为：内蒙古、辽宁1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龙江1.11元/斤，均比2012年提高0.06元/斤。

发改委同时刊发了2013年早籼稻最低收购价执行预案的通知指出，早籼稻最低收购价每市斤1.32元，以2013年生产的国标三等早籼稻为标准品。