《台湾金融市场一周展望》美国非农数据牵动敏感神经，提防市场先反应对中国GDP忧虑

* 聚焦美国6月非农数据，若好于预期股市可能先跌后涨

* 提防市场先行反应对中国第二季GDP恐将不佳的忧虑

* 台债再度演出多杀多走势，下周空袭警报料持续发布

* 国际美元料独强，台币稳中趋贬格局难改

记者 董永年

路透台北7月5日 - 5月美国非农就业数据公布后，台湾股市波段跌幅达5%。今晚美国又将公布6月非农就业数据，台湾金融市场正屏息以待，同样的震撼教育不排除再来一次。但对股市投资人而言，也许是逢低赚取波段价差的好机会，因对美国经济复苏的预期更加确立，且市场资金依旧充沛。

不过必须提防的是，中国将在15日公布第二季GDP数据，一般预料，第二季GDP增长幅度料低于第一季的7.7%。在国际金融局市多空交杂影响下，市场人士预期，台股大盘加权股价指数 不脱在较大区间内整理，下档7,600点附近的年线支撑可守稳，但反弹至8,200点之上将面临卖压。

相较于台股还可望在高档震荡，债市却已迈入空头。在全球资金疯狂抽离债券型基金带动下，即使外资因政策限制在台湾公债的投资比重极低，但本地交易商也无法自外于此一趋势，于本周再度上演多杀多走势，五年期公债102/2 周五收盘大弹7.3基点至近两年高位。交易员认为，今晚美国公布的非农就业数据如果优于预期，且失业率下降速度加快，预料下周台债仍有止不住的空头行情。

“最重要还是QE问题，全球股市最大的想像空间已经没了。也许接下来会有一段由基本面推升的行情，但要走一大段很难。”华南永昌投顾董事长储祥生说。

他并提醒，近年中国经济发展是以跑百米的速度来冲刺马拉松比赛，跑到一半已经撑不下去。若第二季GDP掉到7%以下，股市恐怕会有一段修正走势，台股也难逃遭波及的命运。

元大宝来投信副总经理刘兴唐则认为，若今晚美国非农就业数据符合或优于预期，将更为强化美联储自今年9月到明年6月缩减购债规模的预期。不过目前市场资金还是非常多，股市急跌后还是有反弹行情可期。台股下档在7,600点的年线有强力支撑，上方在8,200-8,400将遭逢压力。

美国将公布6月非农就业数据，分析师对增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5万。惟有分析指出，在过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万。此外，过去五年中，有四年的6月非农就业报告逊于预期。

中国一季度GDP增速回落至7.7%后，中国最新发布的官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累。一般预料，中国第二季GDP增长幅度料低于第一季，经济仍在底部运行。

中国国家主席习近平日前表示，再也不能简单以国内生产总值（GDP）的增长论英雄。本届政府近期反复强调并践行的，也是取消和下放一批行政审批事项，调整经济结构，转型升级。

**债市空袭未停**

台湾公债市场本周经历意外的云宵飞车之旅，主流券殖利率一飞冲天，五年公债102/2 创下今年3月中以来最大的单周弹幅，周线大弹13.25基点。

在美国今晚公布非农就业数据之前，这场出乎市场意料的发展，主要由交易商偏空心态引发，感染力迅速扩及证券商、银行、寿险等终端需求各部门，加上周四台电公司债五年期意外流标，成为击垮市场信心的最后一根稻草。

不过终端买盘的中长期资产配置需求不会因此减少，只是在利率反转走高的当下，买盘谨慎等待，在市场对合理的利率水准尚未能取得共识前，不会轻易进场，令各年期公债下周殖利率看来仍有走高空间。

〞现在不管非农就业数据如何，市场看起来都会偏空解读。〞一证券商交易主管称。

场上气氛令交易员认为五年及10年券102/6 短线殖利率上方难以寻得坚实支撑。只要今晚非农数据优于预期，且美国失业率数字下降速度加快，交易员料此波公债空头行情尚未结束。

由于市场气氛尚未止稳沉淀，下周五年券交易料上看1.1-1.2%的大区间交投。1.2%附近为2011年的年度高位。

根据研究机构EPFR统计6月20日至26日基金资金流向报告指出，美国投资等级债券型基金创纪录净流出50亿美元，净流出量占整体基金规模达0.7%，连四周资金净流出，新兴市场债券型基金亦创纪录净流出56亿美元，净流出量占整体基金规模的2.3%，美国高收益债券型基金则遭资金净流出31亿美元，纪录以来第三大单周净流出。

**台币料稳中趋贬**

在除美国、中国以外的主要国家央行仍偏向宽松措施带动下，汇市交易员认为，国际美元料将维持偏强走势。若今晚美国非农就业数据符合、甚至好于预期，再加上市场对中国第二季GDP保守以对，下周台币兑美元难脱稳中趋贬格局，实质交易区间看在30.050-30.200。

一本地银行交易员认为，美国周三公布的ADP就业数据还不错，因此市场普遍对今晚公布的非农就业数据偏正面看待。再加上欧洲央行强调将持续维持低利率，甚至不排除有可能降息，种种讯息都支撑国际美元偏强表现。

“如果非农真的不错，下周日圆可能回测103价位，台币有机会向30.200寻求支撑。”该交易员称。

另一本地银行交易主管认为，台币在央行“维稳”的最高指导原则下，本波贬值幅度落后于竞争对手韩元，若以相对价位来看，目前台币兑美元的合理价位应该在30.300-30.500。

他表示，下周台币除受美国非农就业数据影响外，预料市场开始反映对中国GDP偏弱的忧虑，澳币将首当其冲更加走软，国际美元料将独强。“美元没有道理走弱，台币找不到升值理由。”

**短率料维持低位**

货币市场方面，本周跨入新提存期，资金情势偏向宽松，台湾银行间短率贴近低位，展望下周资金依旧偏滥，市场普遍预料短率仍将持稳在既有低位区间。

银行资金调度人士表示，提存期初银行间倾向负数操作，资金拆借需求明显降温，月初短票发行量偏少，银行资金去化管道有限，令周四金融业间隔夜拆款加权平均利率来到0.384%，收创两周低位。

丰沛的资金，也使得台湾央行于周五标售的1,000亿台币364天期存单得标利率落在0.632%，虽稍高于市场预期，但较上月的0.635%微跌0.3基点，已连续四个月度走跌，并为2010年9月得标利率0.624%以来的次低纪录。[ID: nL3T0F91XP]

“都拆(借)不出去，要认真打一圈电话才行!”一位资金调度人士称。

此外，资金调度人士认为，目前市场关注即将迈入现金股利发放高峰，将使7月份资金分配较显不均，但整体市场资金仍显宽裕，市场预估7月中旬过后，部分发放现金股利的企业若现金不足，将会预先承作放款或发行短票来筹措现金股利所需的资金。