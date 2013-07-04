背景资料：欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

路透法兰克福7月4日 - 债信评等机构标准普尔周三将塞浦路斯主权信贷评等从选择性违约上调至CCC+，此前该国完成了标准普尔认定的不良债券的交换。

奥地利 AA+ s Aaa n AAA s AAA s 268

比利时 AA n Aa3 n AA s AA (high) n 371

塞浦路斯 CCC+ s Caa3 n B- n --- 6

爱沙尼亚 AA- s A1 s A+ s --- 1

芬兰 AAA s Aaa s AAA s AAA s 100

法国 AA+ n Aa1 n AAA n AAA s 1,845

德国 AAA s Aaa n AAA s AAA s 1,757

希腊 B- s C s B- s --- 159

爱尔兰 BBB+ s Ba1 n BBB+ s A (low) n 148

意大利 BBB+ n Baa2 n BBB+ n A (low) n 1,712

卢森堡 AAA s Aaa n AAA s --- 10

马耳他 BBB+ s A3 s A+ s --- 5

荷兰 AAA n Aaa n AAA n AAA s 389

葡萄牙 BB s Ba3 n BB+ n BBB (low)n 153

斯洛伐克 A s A2 n A+ s --- 38

斯洛文尼亚 A- s Ba1 n BBB+ n --- 19

西班牙 BBB- n Baa3 n BBB n A (low) n 800

p：展望为正面

s：展望为稳定

n：展望为负面

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号，表示评级在各主要评级分类中的相对位置。(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)