背景资料：欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透法兰克福7月4日 - 债信评等机构标准普尔周三将塞浦路斯主权信贷评等从选择性违约上调至CCC+，此前该国完成了标准普尔认定的不良债券的交换。
以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构及较小评级机构DBRS对欧元区国家主权评级情况一览表。
国家 标普 穆迪 惠誉 DBRS 未偿债务(10亿欧元)*
奥地利 AA+ s Aaa n AAA s AAA s 268
比利时 AA n Aa3 n AA s AA (high) n 371
塞浦路斯 CCC+ s Caa3 n B- n --- 6
爱沙尼亚 AA- s A1 s A+ s --- 1
芬兰 AAA s Aaa s AAA s AAA s 100
法国 AA+ n Aa1 n AAA n AAA s 1,845
德国 AAA s Aaa n AAA s AAA s 1,757
希腊 B- s C s B- s --- 159
爱尔兰 BBB+ s Ba1 n BBB+ s A (low) n 148
意大利 BBB+ n Baa2 n BBB+ n A (low) n 1,712
卢森堡 AAA s Aaa n AAA s --- 10
马耳他 BBB+ s A3 s A+ s --- 5
荷兰 AAA n Aaa n AAA n AAA s 389
葡萄牙 BB s Ba3 n BB+ n BBB (low)n 153
斯洛伐克 A s A2 n A+ s --- 38
斯洛文尼亚 A- s Ba1 n BBB+ n --- 19
西班牙 BBB- n Baa3 n BBB n A (low) n 800
注：
* 数据来源于路透
p：展望为正面
s：展望为稳定
n：展望为负面
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号，表示评级在各主要评级分类中的相对位置。(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江