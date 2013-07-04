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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 17:49 BJT

全球经济：7月G20会议将就美国撤出刺激措施的策略寻求澄清--韩国财长

他补充称，韩国亦将提出该问题，因为如果撤出计划给新兴经济体构成麻烦，那么这将反过来影响美国经济，即所谓的“反向溢出效应”。

G20各成员国财政部长和央行总裁计划于7月19-20日在俄罗斯举行会议。(完) (编译 王洋/侯向明; 审校 隋芬/艾茂林)

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