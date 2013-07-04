更新版 1-中国经济：下半年投资预计降中趋缓，但仍是稳定工业增长的支撑--赛迪研究院

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 下半年投资增速在17%左右，为稳定工业增长的支撑
* 规模以上工业增加值增速约9.6%
* 消费增长稳中有升，累计增速在13.5%左右 (新增更多内容)
路透北京7月4日 - 中国工业和信息化部下属的赛迪研究院（赛迪智库）周四表示，下半年中国投资整体呈降中趋缓的态势，预计下半年工业投资增速在17%左右，全国规模以上工业增加值增速在9.6%左右。
赛迪智库工业经济研究所所长文芳在二季度工业和信息化论坛上称，当前全球经济仍显乏力，外需对中国经济拉动作用有限；投资增速有所下滑，但仍然是稳定工业增长的支撑力量。
“综合来看，当前我国面临的国内外经济形势比2008年国际金融危机爆发时要更加复杂，存在更多变数。”文芳指出。
她认为，为了稳定工业增长，中国当前要更加重视政策的预调微调，一方面应充分发挥经济增速下行的“倒逼机制”作用，通过调整宏观经济政策和加工业结构调整来保持工业平稳增长；另一方面应通过调整投资结构和出台一些利民生、促消费的政策措施，加快经济内生增长动力机制的形成。
具体来说，一是要适时适度调整政策，确保经济平稳运行；二是加快结构调整步伐，促进经济协调发展；三是合理引导民间投资，激发经济发展活力；四是有效引导消费需求，构筑经济内生动力。
赛迪智库并预计，今年下半年国内消费增长或稳中有升，累计增速在13.5%左右，短期内房地产及相关消费仍将稳定。
赛迪智库强调，今年余下的时间内，“稳增长、调结构、转方式、增效益”将是工业通信业经济运行工作的主旋律。
具体措施包括要更多依靠市场经济办法来调整产能过剩；创新政策机制，加大对先进制造业和战略性新兴产业的扶持力度；优化资源配置，加快形成高效、合理的产业组织结构等。
国家统计局上月公布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，当月社会消费品零售总额同比增长12.9%。 (完) (发稿 李文科 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。