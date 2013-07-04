中国环保：少数地方PM2.5监测进展缓慢，10月底前确保实时发布--环保部

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 针对中国少数地方PM2.5（细颗粒物）监测进展缓慢，环境保护部要求10月底前须确保监测数据的实时发布，年底前，113个环保重点城市和地级环保模范城市要开展包括PM2.5在内的６项指标的监测并发布监测信息。
环保部关于加快推进空气质量新标准第二阶段监测实施工作的通知要求，2012年已投资建设的37个城市要先行与国家联网并实时发布空气质量监测数据。其他城市要加快相关联网设备采购工作进度，确保今年8月底前国家空气网数据传输、信息发布与网络化质控平台建设所需硬件设备安装到位；10月底前完成行政区域内国家环境空气质量监测网与中国环境监测总站联网，确保第二阶段实施城市监测数据实时发布。
据介绍，目前大部分省、自治区、直辖市环境保护厅(局)已经依据新空气质量标准开展监测及信息发布；京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市等共74个城市496个监测点位已按新空气质量标准开展监测,并于今年１月１日正式对外发布监测数据。
大同、长治、临汾、阳泉、桂林、北海、柳州等部分城市已提前完成监测设备安装任务,正开展试运行；咸阳、铜川、渭南、宝鸡、延安、嘉峪关、荆州等城市已完成监测设备招投标程序,正在进行设备安装调试；牡丹江、芜湖、三亚、南充、攀枝花、曲靖、石嘴山、宜昌等城市已启动监测设备招投标程序。
通知称，环境保护部正积极协调财政部门争取尽快下拨中央补助资金。
中国6月召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车 。
（欲参看更多细节，请点选中国环保部网站 here ） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。