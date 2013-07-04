CNH市场动态：离岸人民币即期小涨，窄幅波动以待美非农就业报告

路透香港7月4日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四在淡静市况中以小涨结束交易。美国休市令近期随着美元波动而忙进忙出的交易员暂获喘息时间，离岸汇价全日波动区间不到50点子。

交易员指出，明晚的美国非农业就业报告出炉前，离岸汇价料跟随境内走势窄幅波动。若美国就业形势强劲强化市场对于美联储年底前减少买债的预期，预料将抑制离岸人民币进一步走升的空间。

“如果就业报告强劲，新兴市场可能还会有一波资金流出。中国的经济形势也较偏弱一点，再加上流动性的问题，美元/CNH再下跌的较有限。”一外资行交易员说。

他表示，无本金远期外汇(NDF)曲线也反映市场并不站在预期人民币大幅升值的一方，离岸人民币短期阻力上看6.1000。

本地时间下午5:43时，离岸人民币 报6.1284，上日尾盘在6.1305，盘中区间在6.1280-6.1316。

一年期美元兑人民币NDF 报2.2950/2.2980，较上日的约6.3000微跌，但仍在相对高的水平。该汇价预示着一年后人民币将较现价贬值约2.8%。

路透调查分析师预测中值显示，人民币兑美元 近一波高见6.121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.10-6.15区间振荡盘整，但明年起将脱离区间继续升值，一年后或触及6.06元历史新高。

另一份调查显示，人民币多头仓位在过去两周降至10个月最低，因市场担心先前的流动性陡然吃紧可能会令放缓中的中国经济雪上加霜；但投资者对于多数亚洲货币的看空观点普遍减弱。

境内人民币兑美元即期收在半个月新高6.1258，较上日升0.08%；交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期上看5月末的纪录高点6.1210元。

本地时间下午6:00时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.00/2.00%，上日尾盘约在1.50/2.50%;一周拆借 亦见回落至3.50/3.80%，上日在3.80/4.30%。(完)

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻