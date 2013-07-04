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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 18:28 BJT

东南亚股市：泰国股市收在逾一周最低，星马等上涨但脱离日高

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    423.62      0.29     +0.07     -0.11    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3147.12     17.63     +0.56     -0.63   3167.08
 马来西亚                           1771.34      2.13     +0.12     +4.88   1688.95
 泰国                               1430.88    -12.69     -0.88     +2.80   1391.93
 印尼                               4581.93      4.78     +0.10     +6.14   4316.69
 菲律宾                             6464.26    -15.86     -0.24    +11.21   5812.73
 越南                                487.22     -0.13     -0.03    +17.76    413.73
 (完)
    
    如欲参考原文报导，请点选

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