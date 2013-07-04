国际油市：亚洲柴油裂解价差攀升，因越南现货需求增多

路透新加坡7月4日 - 亚洲柴油裂解价差周四攀升，业界消息人士称因越南的现货需求增多，买家因近期柴油升水下滑而受到激励。

路透数据显示，8月柴油裂解价差上涨0.58美元，较迪拜原油每桶升水18.29美元。

越南方面的现货需求增加，该国主要进口商Petrolimex寻求3.5万吨船期为8月柴油、5,000吨8月初的煤油。

一位熟悉情况的消息人士说，该公司决定不报出第三季度定期标购来进口柴油，而是转向现货市场来满足需求。

交易员说，Petrolimex的最新现货需求，预计将支撑柴油升水，后者由于供给增加而呈下跌趋势。Petrolimex的需求，将会防止柴油升水以更快速度下滑。

交易员还表示，越南Saigon Petro和菲律宾Petron现货需求亦提升。

交易商称，印度Essar Oil售出6.5万吨500 ppm柴油，装载期为7月22-26日，价格较中东报价每桶升水2-2.5美元间。

一位驻海湾的交易商说，该船货预计将运往沙特阿拉伯，以满足沙特的8月需求。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，该国在岸柴油和航煤库存下跌7.8%至一年半低点778.4万桶。

壳牌从BP买入10万桶航煤，7月21-25日装运，价格为较7月22日-26日的新加坡报价均值每桶升水0.20美元。

新加坡贸易商兴隆从马来西亚Tanjung Bin买入10万桶航煤，装运期为7月22-26日，价格较7月22日-26日的新加坡报价均值每桶升水0.50美元；该公司亦从马来西亚Tanjung Bin买入15万桶含硫量500 ppm的柴油，装运期为7月24-28日，价格较7月24日-30日的新加坡报价均值每桶升水1.90美元。(完)

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