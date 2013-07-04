国际油市：亚洲柴油裂解价差攀升，因越南现货需求增多

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡7月4日 - 亚洲柴油裂解价差周四攀升，业界消息人士称因越南的现货需求增多，买家因近期柴油升水下滑而受到激励。
路透数据显示，8月柴油裂解价差上涨0.58美元，较迪拜原油每桶升水18.29美元。
越南方面的现货需求增加，该国主要进口商Petrolimex寻求3.5万吨船期为8月柴油、5,000吨8月初的煤油。
一位熟悉情况的消息人士说，该公司决定不报出第三季度定期标购来进口柴油，而是转向现货市场来满足需求。
交易员说，Petrolimex的最新现货需求，预计将支撑柴油升水，后者由于供给增加而呈下跌趋势。Petrolimex的需求，将会防止柴油升水以更快速度下滑。
交易员还表示，越南Saigon Petro和菲律宾Petron现货需求亦提升。
交易商称，印度Essar Oil售出6.5万吨500 ppm柴油，装载期为7月22-26日，价格较中东报价每桶升水2-2.5美元间。
一位驻海湾的交易商说，该船货预计将运往沙特阿拉伯，以满足沙特的8月需求。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，该国在岸柴油和航煤库存下跌7.8%至一年半低点778.4万桶。
壳牌从BP买入10万桶航煤，7月21-25日装运，价格为较7月22日-26日的新加坡报价均值每桶升水0.20美元。
新加坡贸易商兴隆从马来西亚Tanjung Bin买入10万桶航煤，装运期为7月22-26日，价格较7月22日-26日的新加坡报价均值每桶升水0.50美元；该公司亦从马来西亚Tanjung Bin买入15万桶含硫量500 ppm的柴油，装运期为7月24-28日，价格较7月24日-30日的新加坡报价均值每桶升水1.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。