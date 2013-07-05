路透基点：Phoenix Advisors寻求42亿港元等值贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲房地产投资企业Phoenix Advisors正在中国内地和香港寻求42亿港元等值贷款。
恒生银行协调并召集银行组建银团。
此融资案期限为四年半，包括22.125亿港元境外贷款和16.3亿元人民币(约合2.66亿美元)境内贷款。
22.125亿港元境外贷款经由Double Favour Ltd借入，并由Phoenix Asia Real Estate Investments和另外两家投资基金作担保。此贷款分为两部分，其中18.625亿港元用于收购，剩余3.5亿港元用于转贷。
境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码490个基点，从第30个月开始分九期按季偿还。
16.3亿元人民币境内贷款也分为两部分，其中8.9亿元人民币用于Shanghai Tian Shun Economy Development Co Ltd，剩余7.4亿元人民币用于Shanghai Tong An Real Estate Development Co Ltd。
境内贷款利率为较中国人行基准利率加码120%。
这笔42亿港元等值贷款提供100个基点的承诺费。
Phoenix Advisors成立于2002年，在香港和东京设有办公室。(完) (编译 许娜; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。