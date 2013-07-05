路透基点：Phoenix Advisors寻求42亿港元等值贷款--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲房地产投资企业Phoenix Advisors正在中国内地和香港寻求42亿港元等值贷款。

恒生银行协调并召集银行组建银团。

此融资案期限为四年半，包括22.125亿港元境外贷款和16.3亿元人民币(约合2.66亿美元)境内贷款。

22.125亿港元境外贷款经由Double Favour Ltd借入，并由Phoenix Asia Real Estate Investments和另外两家投资基金作担保。此贷款分为两部分，其中18.625亿港元用于收购，剩余3.5亿港元用于转贷。

境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码490个基点，从第30个月开始分九期按季偿还。

16.3亿元人民币境内贷款也分为两部分，其中8.9亿元人民币用于Shanghai Tian Shun Economy Development Co Ltd，剩余7.4亿元人民币用于Shanghai Tong An Real Estate Development Co Ltd。

境内贷款利率为较中国人行基准利率加码120%。

这笔42亿港元等值贷款提供100个基点的承诺费。

Phoenix Advisors成立于2002年，在香港和东京设有办公室。(完) (编译 许娜; 审校 徐文焰)