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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 19:29 BJT

英国央行：维持指标利率在0.5%不变，担忧债券收益率上扬

路透伦敦7月4日 - 英国央行周四在新任央行总裁卡尼的首次政策会议上，没有新推出提振经济的具体措施，但是表示，债券收益率近期攀高得不到当前英国经济状况的支持。

英国央行货币政策委员会，不同以往地发布了声明，不过没有推出新的政策措施，其表示收益率“大幅上行”将给其经济成长和通胀预期带来压力。

声明称，“以委员会的观点来看，近期的国内经济发展态势，不支持预期的指标利率路径所暗示的上升”。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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