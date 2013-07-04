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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 19:34 BJT

新闻稿：英国央行在政策会议后发表声明

英国首相致MPC的最新信函中要求，在发出8月通胀报告同时，针对采取某种形式的前瞻性指导的状况，委员会需给出评估，包括使用中间门槛的可能性。这一分析将对委员会的8月政策讨论产生重要影响。

基于这些考虑，委员会投票维持资产购买计划的规模。委员会亦投票维持指标利率在0.5%不变。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华/张涛)

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